Caminhoneiros protestam e bloqueiam pistas do Alto Tietê

Um grupo de caminhoneiros protestou no início da manhã desta terça-feira (22) contra o aumento do diesel. A concentração ocorreu no distrito industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, próximo à ligação com a Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra. De acordo com o Departamento de Estrada e Rodagem (DER), pela tarde, os caminhoneiros tomaram parte da rodovia, no quilômetro 40, o que ocasionou a interdição total da pista sul. Outras manifestações também foram observadas na Rodovia Carvalho Pinto (SP-70) e na Presidente Dutra (altura de Santa Isabel).

O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Mogi e Região afirmou que os caminhoneiros buscaram o apoio da entidade, contudo, o sindicato não aderiu ao ato devido ao modo como o movimento foi estruturado. Para a organização, os caminhões deveriam ficar em casa, ao invés de bloquear vias. "O ato em Mogi foi fora do sindicato", afirmou o secretário da instituição sindical, Paulo Fernando Galvão.

Os protestos têm sido motivados pelos consecutivos aumentos do combustível, de acordo com a nova política estatal da Petrobras, que prevê reajustes quase que diários, conforme as variações do petróleo no mercado internacional. A pressão dos caminhoneiros de todo o País surtiu efeito. Também na manhã de ontem, a Petrobras anunciou a redução nos preços. E ainda, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou, pelo Twitter, que o governo vai zerar a Cide sobre a gasolina e o diesel para ajudar a reduzir o preço dos combustíveis no País (veja mais na editoria Nacional).

Para hoje, espera-se nas refinarias que o valor da gasolina caia 2,08%, passando de R$ 2,0867 para R$ 2,0433; E do diesel 1,54%, passando de R$ 2,3716 para R$ 2,3351. "Os aumentos são realmente abusivos. Porque, quando sobe o dólar, sobe o diesel. Mas quando cai, não tem o mesmo respaldo. Os caminhoneiros ficam à mercê disso", reforçou Galvão.

Interdições

Cerca de 50 caminhoneiros, de acordo com o secretário do sindicato, participaram do ato na Mogi-Dutra, que ocasionou a interdição da pista sul da via. O tráfego fluiu pela pista da esquerda.

A Ecopistas informou que a Rodovia Ayrton Senna (SP-70) não foi palco das manifestações. Porém, no trecho da Carvalho Pinto, houve três pontos de interdições. Os movimentos foram registrados no quilômetro 74 (altura de Jacareí), com a presença de caminhões em ambos os sentidos; no quilômetro 83 (sentido São Paulo); e no quilômetro 126, também com ambos os sentidos ocupados. Apesar das interdições, nenhuma lentidão foi verificada. Na Dutra (altura de Santa Isabel), cerca de 40 caminhoneiros protestaram em um viaduto no quilômetro 186, usado para entrar e sair do município.