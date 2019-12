Campanha alerta para importância do comportamento seguro no trânsito

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou nesta segunda-feira (9) uma nova campanha para incentivar o comportamento seguro no trânsito. Faixas alertando motoristas e pedestres sobre o perigo do uso do celular ao volante, respeito aos semáforos e atenção aos limites de velocidade foram implantadas em diversos pontos da cidade. O trabalho também contará com ações em cruzamentos com grande movimentação. O trabalho seguirá até esta sexta-feira (13).

O planejamento dos locais que estão recebendo as ações foi definido com base nos índices de acidentes registrados junto ao sistema Infosiga, do Governo do Estado, e pelos levantamentos da Secretaria Municipal de Transportes com base nos boletins de ocorrência elaborados pela Polícia Militar. A ação também foi discutida durante reunião do Comitê Municipal de Segurança Viária.

“Temos a missão de buscar a diminuição no número de acidentes e de mortes no trânsito de Mogi das Cruzes e, para isso, é realizado um trabalho integrado de educação, sinalização, engenharia de tráfego e fiscalização. Esta campanha busca para alertar sobre a necessidade do comportamento seguro no trânsito, com respeito à sinalização e às normas de trânsito”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, durante as discussões com o Comitê, em outubro.

As faixas foram implantadas em vias como as avenidas Japão, Francisco Ferreira Lopes, João XXIII e Voluntário Fernando Pinheiro Franco, além das ruas Barão de Jaceguai, Capitão Manoel Rudge e Coronel Santos Cardoso.

Durante toda a semana, também serão realizadas ações com artistas e faixas em cruzamentos. Este trabalho será feito nos cruzamentos das avenidas Vereador Narciso Yague Guimarães e Manoel Bezerra Lima Filho, das ruas Coronel Cardoso de Siqueira e Doutor Correa, das ruas Sérgio Plaza e Capitão Manoel Rudge, avenida Francisco Ferreira Lopes com rua Schwartzmann e no trecho urbano da rodovia Mogi-Dutra.

De acordo com os números do sistema Infosiga, nos primeiros 10 meses do ano, foram registradas 54 mortes em acidentes de trânsito em Mogi das Cruzes, uma a menos que no mesmo período do ano passado. Levando-se em conta apenas as vias municipais, foram 29 mortes, um número 19,4% menor que no mesmo período de 2018, quando foram registrados 36 óbitos.