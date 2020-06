Campanha busca ajuda para paciente mogiana com doença rara

A agência de marketing digital GMZ está realizando uma campanha para ajudar Daiany Aguiar, que há pouco tempo se descobriu portadora de uma doença rara chamada Machado-Joseph. A doença, também conhecida por ataxia SCA3, é uma neuropatologia rara, de origem genética, que causa a perda de coordenação motora e dificuldade para se equilibrar.

Daiany recebeu o diagnóstico da doença em junho de 2019, logo após realizar o sonho de abrir a própria confeitaria no Centro de Mogi das Cruzes. Ela conta que começou a sentir dores nas pernas e dificuldades para caminhar, além da perda de equilíbrio.

“Minha coordenação motora começou a comprometer meu trabalho e desde então, não consigo confeitar meus bolos com detalhes e a agilidade de antes”, relata.

Quando realizou o exame, pois seu pai havia falecido por motivos similares, e foi diagnosticada com a doença, Daiany conta que entrou em depressão profunda. “Achei que não tinha solução, que eu fosse morrer. Há alguns anos atrás, receber o diagnóstico dessa doença era praticamente uma sentença de morte”, diz.

Uma luz surgiu para a paciente quando ela descobriu que existe um tratamento da doença nos Estados Unidos. Um médico brasileiro, chamado Marc Abreu, realiza uma cirurgia que induz proteínas no cérebro, o que faz com que a doença regrida ou permaneça no estágio atual.

Entretanto, Daiany reitera que essa cirurgia precisa ser feita logo no estágio inicial da doença, para que as chances de sucesso sejam maiores.

Desde então, amigos e familiares, além da agência GMZ, têm se mobilizado para conseguir a quantia de R$ 280 mil para que Daiany consiga realizar o tratamento no país. Para arrecadar o dinheiro, Daiany fez uma “vaquinha” online.

Interessados em ajudar podem entrar no site e realizar a doação do valor que puderem (vakinha.com.br e procurar pelo ID 884815 ou pelo título “Ajude Daiany a vencer a Doença de Machado-Joseph”). Doações também são aceitas pela conta poupança da Daiany na Caixa Econômica Federal (Operação 013, Agência: 1783 - Conta: 8642-2).