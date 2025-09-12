Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Campanha da Aldeias Infantis SOS defende o brincar frente aos riscos da alta exposição às telas

Organização apresenta a Brincar Transforma, campanha que defende o direito de brincar como garantia de uma infância plena

12 setembro 2025 - 21h59Por Yasmin Torres - de Poá
Campanha da Aldeias Infantis SOS defende o brincar frente aos riscos da alta exposição às telasCampanha da Aldeias Infantis SOS defende o brincar frente aos riscos da alta exposição às telas - (Foto: Divulgação)

A Aldeia Infantis SOS realiza o lançamento da campanha #BrincarTransforma em sua unidade de Poá, no próximo sábado (13). A organização busca, através da ação, que as crianças tenham uma infância digna, longe da pressão de se tornarem adultas antes do tempo.

O evento de lançamento é fechado e espera reunir cerca de 150 pessoas, entre adultos e crianças. Ele acontecerá às 10h na avenida Nossa Senhora de Lourdes, número 85, bairro Jardim Débora, em Poá.

A programação do encontro contará com apresentação sobre salvaguarda, falas institucionais, um momento inspiracional com Renata França, atividades lúdicas promovidas pelas equipes das localidades, além do lançamento oficial da campanha e a exibição de um vídeo especial.

Com atuação no Brasil há 58 anos, a Aldeias Infantis SOS mantém cerca de 80 projetos em 30 localidades, atendendo 24 mil crianças, adolescentes, jovens e famílias de Norte a Sul do país.

O grupo lidera o maior movimento de cuidado do mundo e atua junto a meninas e meninos que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de desenvolver ações humanitárias. Além disso, defendem que o brincar, seja no dia a dia em família ou em ações comunitárias, é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças.

Os interessados em apoiar a iniciativa #BrincarTransforma podem colaborar por meio de doações no link oficial: https://doe.aldeiasinfantis.org.br/BrincarTransforma.

Segue abaixo a programação completa do evento:

HORÁRIO          ATIVIDADE

10h Apresentação sobre Salvaguarda - Michéle e Renata

10h15 Abertura - Sr Mario e Alberto

10h30  Fala inspiracional - Renata França

10h45  Brincadeiras - Equipe das Localidades

12h        Retorno e partilha de impressões – Michéle

12h30  Lançamento Campanha – Márcio

13h        Apresentação do Vídeo

