Campanha da OAB Itaquá com Iape e Hemocentro de Suzano garante 40 doações de sangue

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro de Suzano e com o Instituto de Advogados Previdenciários (Iape) na última sexta-feira (14/11), recebendo 40 pessoas em sua sede. A iniciativa foi conduzida pela Comissão de Direito Social.

A ação, que incluiu uma recepção especial promovida aos inscritos com um café dedicado aos doadores, contou com o acompanhamento da presidente da subseção, Matilde Gomes, e da presidente da comissão organizadora, a vice-presidente Cleópatra Lins Guedes. Além delas, também marcaram presença a presidente da Comissão de Ação Social do Iape, Emília Mirtes Albuquerque, e da representante do instituto em Itaquaquecetuba, Silvana Dias Batista. A iniciativa teve participação de inscritos, estagiários, familiares e da comunidade em geral com foco no incentivo à solidariedade e ao abastecimento do banco de sangue, em especial dos tipos A e O.

Cleópatra destacou que a atuação da OAB se traduz em servir à sociedade em suas necessidades mais urgentes, não apenas na esfera jurídica. “Defendemos os direitos da população nos tribunais e agimos em prol da advocacia, mas também buscamos fazer a diferença para o pleno funcionamento da sociedade. Esta campanha é um exemplo do quanto a união entre profissionais e comunidade pode salvar vidas”, disse.

Por sua vez, a presidente da OAB Suzano endossou que o projeto é mais uma mostra da vocação social que a entidade tem no município."Esta colaboração entre o Hemocentro e o Iape reforça nosso compromisso com causas cidadãs e com o espírito de coletividade que deve permear as relações sociais. Agradecemos imensamente a participação”, comentou Matilde.