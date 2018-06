Campanha de Vacinação contra a Gripe de Mogi será retomada na próxima segunda-feira

O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe até o dia 15 de junho. A decisão foi motivada pelos efeitos da paralisação dos caminhoneiros no atendimento em saúde e pela baixa adesão dos brasileiros à imunização. Em Mogi das Cruzes, por conta do feriado prolongado de Corpus Christi, os postos de saúde e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) estarão fechados entre os dias 31/5 e 3/6 e retomam atendimento na próxima segunda-feira (4).

De acordo com o último balanço, Mogi das Cruzes imunizou um total de 111.908 pessoas, o que equivale a 56,59% do público-alvo. Com a prorrogação da campanha, o objetivo é ampliar a imunização entre os mogianos e atingir 90% da meta.

O público-alvo da campanha inclui idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (mulheres em até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Portadores de doenças crônicas, como asma ou diabetes, também integram o grupo prioritário.

Até o momento, os públicos com maior cobertura são idosos (77,69%), professores (68,55%), trabalhadores da saúde (64,14%) e puérperas (58,83%). As gestantes (44,11%) e as crianças (30,18%) precisam melhorar os índices de cobertura para garantir proteção contra os principais vírus da gripe antes da chegada do período mais rigoroso de inverno.