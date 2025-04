Campanha de vacinação contra a gripe tem início nesta quinta-feira em Poá

A Secretaria de Saúde de Poá inicia nesta quinta-feira (3), de forma antecipada, a Campanha de Vacinação contra a Gripe Influenza. Neste ano, a vacina é trivalente, protegendo contra três tipos de vírus: H1N1, H3N2 e Influenza B. A imunização começará pelos grupos prioritários, que incluem idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Outros grupos prioritários são: povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores de saúde e da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios, a população e os funcionários do sistema prisional.

Para se imunizar, basta comparecer a qualquer Unidade Básica de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30, apresentar um documento original com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. O público-alvo será atualizado de acordo com a disponibilização da vacina pelo governo estadual. “A vacinação contra a gripe é muito importante, porque dessa forma conseguimos prevenir diversos problemas e complicações decorrentes da doença”, explicou o secretário de Saúde, Silvanei Mamed.