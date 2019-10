Campanha de vacinação contra o sarampo tem início na segunda-feira em Poá

Poá inicia na próxima segunda-feira (7) a campanha de vacinação contra o sarampo para alcançar crianças ainda não imunizadas contra a doença. O trabalho será realizado entre Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e o município e vai atingir crianças a partir de 6 meses e com menos de 5 anos.



A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Até o dia 25 de outubro, as doses estarão disponíveis nos postos de vacinação de Poá. O “Dia D” da campanha será no dia 19 de outubro. O “Dia D” da campanha será no dia 19 de outubro. “Neste dia todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias Saúde da Família (ESFs) estarão de portas abertas, das 8h às 17 horas, para o atendimento e imunização das nossas crianças. Destaco, ainda, que no período de 7 a 25 de outubro as unidades de saúde estarão preparadas para a vacinação”, explicou a secretária de Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques.



O público-alvo da campanha deve ser levado aos postos de saúde, preferencialmente com a carteirinha de vacinação, para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose. O Calendário Nacional de Vacinação prevê a aplicação da tríplice aos 12 meses e também aos 15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege também contra varicela.



A vacina é contraindicada para bebês com menos de 6 meses. A recomendação para os pais e responsáveis por crianças nessa faixa etária é evitar exposição a aglomerações, manter higienização adequada, ventilação adequada de ambientes, e sobretudo que procurem imediatamente um serviço de saúde diante de qualquer sintoma da doença, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite, manchas brancas na mucosa bucal. Somente um profissional de saúde poderá avaliar e dar as recomendações necessárias.



Outros públicos



A campanha também terá uma segunda fase, com foco em jovens de 20 a 29 anos e acontecerá entre os dias 18 e 30 de novembro, quando acontecerá outro “Dia D”. Esse grupo poderá receber a dose da tríplice ou da dupla viral (sarampo e rubéola), conforme a indicação do profissional de saúde.



Importante ressaltar que Poá continuará realizando ações de bloqueio diante da notificação de casos da doença. “As pessoas devem ficar atentas aos seguintes sintomas do sarampo: febre acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos, manchas vermelhas por todo o corpo e mal estar geral. Se apresentar os sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima”, acrescentou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Fabiani Ferri.