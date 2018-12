Campanha Dezembro Verde alerta sobre o abandono de animais em Mogi

Mogi das Cruzes participa do Dezembro Verde para o combate e a conscientização sobre abandono de animais. Foi aprovada pela Câmara Municipal e está em vigor a Lei 7.368/2018, que institui a campanha no mês em que a pratica é mais comum. De acordo com estudos, o número de animais abandonados cresce significativamente no fim do ano, quando se aproxima o período de férias e viagens.

O abandono é um crime que vem se agravando pelo crescente aumento populacional, tanto dos animais de rua, quanto os que possuem um lar, mas cujos proprietários não praticam a guarda responsável e acabam submetendo seus cães e gatos a cruzamentos indesejados. Por esse motivo, Mogi mantém o Programa Permanente e Gratuito de Castração, que tem como foco diminuir a incidência de animais de rua, reduzir o abandono e divulgar informações sobre posse responsável.

Semanalmente, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promove uma atividade educativa sobre posse responsável e cuidados pré e pós-operatórios preparatória para a cirurgia de castração de cães e gatos. A palestra é realizada no auditório do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na rua Manuel de Oliveira, 30, no Mogilar, sempre às sextas-feiras, das 13h30 às 15 horas.

Os interessados devem comparecer munidos de comprovante de endereço, documento oficial com foto e carteira de vacinação do animal ou comprovante de vacinação do animal. Não é necessário levar o animal, mas é obrigatório ser morador de Mogi das Cruzes.

A participação na atividade educativa é uma condição para a marcação da cirurgia de castração, que pode ser realizada no CCZ ou no Centro de Bem Estar Animal, localizados no Distrito de Cezar de Souza, ou no Petmóvel, que promove o atendimento de forma itinerante, sempre aos sábados, em bairros diversos da cidade. Atualmente, a unidade móvel está no bairro do Cocuera.

Outra alternativa para a realização das cirurgias de castração é uma novidade e está possibilitando a oferta do procedimento em outro ponto da cidade. A Administração Municipal firmou contrato com a Clínica Veterinária BMQR, no Conjunto do Bosque, com objetivo de facilitar o acesso para moradores de regiões como Braz Cubas e Jundiapeba, além de oferecer até 300 procedimentos a mais por mês.

A prevenção e o controle populacional dos animais são apenas alguns benefícios da castração. O procedimento também contribui para reduzir os riscos de diversos tipos de tumores, como o câncer de mama para fêmeas, ajuda a tornar o animal de estimação mais dócil, facilitando a interação e reduzindo situações problemáticas, especialmente entre os que tinham comportamento agressivo. "Ser consciente é cuidar bem do seu animal de estimação e ser responsável sempre", afirma o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

Se o proprietário for viajar, deve levar o animal ou deixá-lo sob os cuidados de um amigo, parente ou guardião confiável.

Saiba como denunciar crimes contra animais em Mogi das Cruzes:

Polícia Militar Ambiental - (11) 4799-6427

- Delegacia do Meio Ambiente (DICMA) - 4727-4782

- Ouvidoria Municipal da Saúde - 162 Ouvidoria Municipal - CCZ - 156 (opção 3)

- Guarda Municipal - 153

- Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB de Mogi - 4799-3037

- Pela Internet DEPA - Delegacia de Defesa e Proteção Animal: http://www.ssp.sp.gov.br/depa/DEPA

- Centro de Controle de Zoonoses: zoonoses.sms@mogidascruzes.sp.gov.br