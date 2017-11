Campanha Fique Sabendo realiza 1,8 mil exames em uma semana de atendimento

Em uma semana de trabalho itinerante, a Campanha Fique Sabendo já atendeu 460 pessoas e realizou um total de 1.840 exames para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. A ação é realizada anualmente pelo Programa Municipal de DST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde para promover esclarecimento e diagnóstico precoce em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro.

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) esteve na Universidade Braz Cubas (UBC), empresa Tivit (unidades Mogilar e Cezar de Souza), Hospital Luzia de Pinho Melo, Boate Up e D’ Avó Hipermercado. Nesta terça-feira (28), a campanha será realizada na Cozinha Comunitária, das 10h30 às 13h30, na Vila Natal, e na quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (1º), das 9h30 às 12h30, no Pátio da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Além dos exames laboratoriais, que ficam prontos no prazo de 15 dias, a equipe do CTA promove, em suas visitas, palestras sobre prevenção às ISTs/AIDS e realiza a distribuição de preservativos masculinos e femininos e de gel lubrificante. O principal objetivo da Campanha Fique Sabendo é incentivar a realização dos testes de HIV e Sífilis entre as pessoas sexualmente ativas e reduzir o número de diagnósticos tardios e suas consequências.

Outro serviço é a oferta de testes rápidos para a população em todas as unidades de saúde. Para isso, basta procurar uma unidade de saúde mais próxima neste período e solicitar o exame.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém o Programa Municipal de DST/Aids, que trabalha para reduzir a vulnerabilidade da população em adquirir doenças sexualmente transmissíveis e HIV/Aids, além de melhorar a qualidade de vida dos portadores do vírus. Promove ações de prevenção, diagnóstico e tratamento por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento. Mantém, ainda, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), com atendimento médico para crianças (de zero a dois anos, filhos de mães soro positivas), adolescentes e adultos, inclusive gestantes, portadores do HIV.

O Programa Municipal de DST/Aids funciona de segunda a sexta-feira na rua Fausta Duarte de Araújo, nº 412, no Jardim Santista. O telefone é 4738-5876.