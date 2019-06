Campanha 'Meias da Solidariedade' ganha novos apoiadores

A primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá, Andressa Lopes, intensificou esta semana a Campanha “Meias da Solidariedade” e fechou novas parcerias. A ação está sendo promovida em conjunto com a Campanha do Agasalho 2019 “Aquecendo com amor”.

Durante reunião com representantes da Sabesp e da Rede de Supermercados Veran, Andressa Lopes explicou que a Campanha “Meias da Solidariedade” tem um grande diferencial e será destinada somente às empresas e outras instituições que desejarem aderir a iniciativa.

“As meias arrecadadas a princípio serão distribuídas aos atendidos do Albergue Municipal e para bairros mais carentes, como a Vila São Francisco, o antigo Raspadão”, destacou a primeira-dama Andressa Lopes. Ainda, segundo ela, ao realizar a triagem das roupas doadas na Campanha do Agasalho, foi verificado a falta de meias. “Algumas que foram doadas também não estão em condições de uso e isto incentivou o lançamento da Campanha 'Meias da Solidariedade'”.



De acordo com Sueli Vitorino, consultora de Responsabilidade Social do Veran, a proposta foi bem recebida e será agregada à Campanha do Agasalho que já está sendo efetivada pela Rede de Supermercados. “A exemplo da Campanha do Agasalho, vamos inserir junto aos nossos colaboradores esta ação das meias, já que eles são os principais doadores”, afirmou ela.



A mesma adesão aconteceu por parte da Sabesp. Segundo o gerente de divisão do escritório regional em Poá, Zemicindo Miguel Mendes, os funcionários da empresa já estão acostumados a participar de campanhas sociais e o mesmo não vê nenhum problema em aderir a mais esta importante campanha. “Vamos levar a proposta para os nossos colaboradores e verificaremos a melhor maneira de poder ajudar”, concluiu ele.



Quem quiser contribuir com a Campanha "Meias da Solidariedade" também pode realizar doações de meias novas infantis e adultas na rua Alberto Rossi, 130, Centro, na sede do Fundo de Solidariedade.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4634-3448.