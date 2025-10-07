Campanha 'Não é Não!' será divulgada na 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz

A campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher: “Não É Não!” terá ampla divulgação e visibilidade na 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos, do dia 9 a 14 de outubro, no Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel, o Birutão. A rede de proteção à mulher aproveitará os seis dias de festa para deflagrar o movimento com a distribuição de adesivos, plantão especial, folhetos informativos e abordagens que serão realizadas pelas técnicas durante o evento. A ação será realizada pela Coordenadoria da Mulher, Casa da Mulher Paulista Ferrazense, Conselho da Mulher, a Guardiã Maria da Penha e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

“O nosso objetivo é conscientizar a população e combater o assédio dentro de qualquer ambiente. A Festa da Uva será o primeiro grande evento público que estaremos organizadas e atuando desta forma com material de divulgação para combater qualquer violência de gênero”, afirmou a coordenadora da Mulher, Juliane Gallo.

Uma base móvel da GCM estará estacionada na área da festa dando atendimento com as profissionais técnicas: advogada, psicóloga e assistente social para fazer acolhimento, dar orientações, inclusive jurídicas, se houver necessidade. Autoridades e todo o público que comparecer para prestigiar a programação de aniversário com os shows será convidado a colar o adesivo no peito na entrada dos camarins, na pista solidária, frontstage, camarotes e em qualquer ambiente da festa. As mulheres que integram a rede de proteção estarão uniformizadas e percorrerão a festa.