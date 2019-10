Campanha Natal de Sorrisos 2019 de Mogi será lançada na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira (1°), o Fundo Social de Mogi das Cruzes fará o lançamento da campanha Natal de Sorrisos 2019. O evento será às 10h30, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Vila Nova União. Com isso, estará aberta oficialmente a fase de arrecadação de brinquedos, que em dezembro serão distribuídos a crianças de regiões afastadas e de vulnerabilidade, sob a forma de presentes de Natal.

Como já é tradicional, o Fundo Social vai instalar diversos pontos de coleta pela cidade, em locais de grande circulação de pessoas, como o prédio-sede da Prefeitura, escolas da rede municipal, outros prédios da municipalidade, além de estabelecimentos comerciais, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, entre outros. O pedido é para que sejam doados brinquedos novos ou em bom estado, de forma que possam ser reaproveitados por outras crianças.

A campanha Natal de Sorrisos é uma das ações mais tradicionais do Fundo Social. Assim como acontece com a Campanha do Agasalho, os brinquedos são entregues com o intermédio das entidades e lideranças cadastradas, que atuam nos bairros e conhecem bem a realidade de cada comunidade. A ação se estende oficialmente até o dia 15 de dezembro.

Além da arrecadação junto ao público geral, também fará parte da campanha a Árvore Natal de Sorrisos 2019. Esta é uma ação entre servidores da Prefeitura, em que os funcionários “adotam” e presenteiam com kits centenas de crianças, de regiões como Taboão, Itapety e Taiaçupeba. Para tanto, monta-se uma árvore no saguão da Administração, com as informações das crianças a serem adotadas. A data limite para a entrega dos kits com os presentes será 6 de dezembro.

A primeira grande ação em prol da campanha Natal de Sorrisos 2019 aconteceu no final de semana dos dias 7 e 8 de setembro, com a realização da sexta edição do Food Truck Solidário. O evento contou com a participação de mais de 25 mil pessoas e 20% da renda obtida foi destinada à compra de brinquedos para a campanha.

A meta do Fundo Social é sempre atender ao maior número possível de crianças e de entidades. Por isso, o órgão conta com o apoio de todos na fase de arrecadação, incluindo sociedade civil, empresas, comércios e quem mais quiser contribuir. “Mais uma vez, chamamos toda a população para fazer parte dessa campanha, que tem como grande meta proporcionar um Natal mais feliz para os nossos pequenos”, destaca a presidente do Fundo Social de Mogi, Karin Melo.

Quem quiser mais informações sobre como participar da campanha Natal de Sorrisos deve entrar em contato com o Fundo Social, pelo telefone 4798-5143.