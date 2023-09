Campo de futebol do Raspadão começa a ser preparado; parte de arquibancada é demolida

As obras no Campo de Futebol do Raspadão, no Residencial Presidente Castelo Branco estão aceleradas e hoje se concentram em dois pontos: na demolição de parte da arquibancada para a construção de uma rampa de acessibilidade e na área do campo propriamente, onde está sendo feita a colocação de pedriscos, para depois compactar, colocar piche e posteriormente instalar a grama sintética.

As obras estavam paradas desde 2018 e a reforma na estrutura vai melhorar o local e beneficiar os moradores do bairro e das imediações que voltarão a ter um espaço de lazer e esporte reformado e com acessibilidade.

A reforma começou no último dia 04 de agosto e a previsão de término é de aproximadamente três meses. As obras integram um pacote de modernização de polos esportivos no município com a execução de implantação de grama sintética, bem como outras melhorias previstas em contrato.

Outro campo na cidade será também reformado, no Jardim Castelo. A Secretaria de Obras já iniciou a instalação de canaletas e as marcações e drenagens. O campo vai passar pelo mesmo processo do Campo do Castelo, mas as obras estão bem mais adiantadas no Raspadão.

Para o secretário de Obras, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, a reforma mostra o compromisso da Prefeitura de Ferraz com a melhoria dos espaços públicos na cidade para beneficiar quem mais precisa: a população.

“As obras estão aceleradas e em breve teremos novos campos de futebol para ser utilizado pela comunidade”, afirmou. Se o tempo ajudar, até a próxima segunda-feira já começa a ser colocada a grama sintética no Campo do Raspadão mudando até mesmo o cenário do bairro.