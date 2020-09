Política Candidato do PT de Itaquá quer zerar tarifa do transporte público Proposta é utilizada em outras cidades do Estado

23 SET 2020

Candidato do PT de Itaquá quer zerar tarifa do transporte público Foto: Regiane Bento/Divulgação O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) em Itaquaquecetuba, Fabiano Soares, afirmou que o principal projeto para a gestão dele, caso seja eleito, será zerar a tarifa de transporte público no município. Segundo explicou o candidato e seu vice, Dr. Adervaldo dos Santos (Psol), o projeto é viável. Os dois candidatos ainda explicaram que a proposta já é utilizada em outras cidades do Estado, como Vargem Grande Paulista. “Se você olhar pode achar que não seja viável. Mas temos certeza de que sim. Primeiro que com a gratuidade, as publicidades com os cartões e fabricação dos mesmos não será mais necessária. Além disso, hoje o município permite passagem gratuita para idosos e alunos”, explicou Fabiano. O candidato a prefeito ressalta que essa medida ainda fortalecerá o comércio, pois “as pessoas terão mais vontade de ir ao centro da cidade e consumir”. O candidato a vice nesta chapa explica que a verba para bancar a gratuidade das passagens virá, também, de publicidade feita nos ônibus, emenda parlamentar, parte das multas e zona azul e outros pontos. Além da gratuidade, Fabiano explica que, em decorrência da pandemia, a situação da população não está boa e, por isso, “o IPTU não terá reajuste pelos próximos quatro anos”. Outra proposta dos candidatos é criar unidades das subprefeituras. De início serão quatro unidades. “Dividimos a cidade em quatro regiões para ouvir as propostas para cada localidade. E essa divisão também vai servir para criar as subprefeituras”, disse. A entrevista foi concedida nesta terça-feira (22) no DS. Outra mudança citada pelo candidato petista é vender toda a frota de veículos da Prefeitura (apenas os carros utilizados para transporte de secretários e outras pessoas do Executivo) e passar a utilizar motoristas de aplicativo. “Isso vai gerar uma enorme economia no município”, afirmou.

