Candidatos ao governo do Estado prometem melhorar linhas da CPTM

Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo prometem, em seus programas de governo registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), melhorar e ampliar as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), construir novas estações e implantar novas malhas ferroviárias.

O DS pesquisou, esta semana, as propostas dos candidatos para as linhas de trens da região e do Estado e observou que o tema é uma das prioridades.

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido, candidato ao governo pelo PDT, defende a criação do sistema hidroviário paulista. Ele quer fazer uma revisão e ampliação do sistema ferroviário e acelerar obras de integração metroviária.

Já o candidato do PSDB, João Doria, propõe ações para acelerar a conclusão das obras de todas as linhas do Metrô e da CPTM que estão contratadas e em andamento. Também defende execução de novos investimentos “com o objetivo de melhorar a qualidade e atendimento da rede metroferroviária”. Doria prevê maior integração “resultando na redução do tempo das viagens e aumento do conforto e da segurança dos usuários no sistema de transportes de passageiros sobre trilhos”.

"O objetivo final deste Programa de investimentos na Região Metropolitana de São Paulo é uma rede de alta capacidade sobre trilhos, com cerca de 350 km, com um alto padrão de serviços nos transportes metropolitanos de passageiros", afirma em suas propostas de governo.

O candidato do PT, Luiz Marinho, quer duplicar os investimentos e entregar linhas de metrô e monotrilho interrompidos e construir pelo menos duas linhas relevantes de ‘Trens Intercidades’.

Ele propõe também priorizar a obra do trecho norte do Ferroanel “impulsionando a divisão necessária entre as linhas de trens para transporte de cargas e passageiros”. Por último defende também a reformulação da malha de trens metropolitanos, com eliminação de gargalos de infraestrutura de trilhos e composições, além de construção de novas estações. Ele quer modernizar as estações de trens e metrô “de modo a garantir acessibilidade, conforto e informação”.

O candidato do PSB, Márcio França, quer implantar nova malha ferroviária, em parceria com o governo federal, para a Região Metropolitana de São Paulo e para o Porto de Santos.

Já o candidato do MDB, Paulo Skaf, quer trabalhar junto ao governo federal para rápida implantação do Ferroanel, "a fim de eliminar um dos maiores gargalos para o transporte ferroviário no Estado". Também defende o processo de renovação das concessões ferroviárias, “de forma a trazer mais investimentos para o Estado de São Paulo, em modernização dos trilhos existentes e reativação de ramais subutilizados”.

A candidata do PSOL, Lisete Regina Gomes Arelaro, a Professora Lisete, quer rever contratos das concessionárias das rodovias, linha 4, 5 e 18 do Metrô "que só garantem os lucros das empresas privadas, mas deixam os outros serviços públicos em processo de sucateamento, como está acontecendo com as outras linhas do Metrô e com as linhas da CPTM".

O candidato do PRTB, Rodrigo Tavares, defende reparo nas linhas para aumento da velocidade média dos trens.

Já o candidato do Partido Novo, Rogério Chequer, quer analisar e desenvolver parcerias para a construção e operação de novas linhas. Ele defende ainda parcerias para o desenvolvimento de um trem de subúrbio eficiente e um trem rápido interligando São Paulo com as principais cidades do Estado.