Candidatos apostam em avanço de potencialidades dos alunos

Os candidatos ao governo estadual, João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), convergem os planos de educação para o Estado na questão de desenvolvimento das potencialidades dos alunos da rede. Além do cumprimento do currículo padrão escolar, Doria espera o pleno progresso dos estudantes, a fim de atender as demandas do século XXI e atingir o sucesso pessoal, social e profissional. Já França reconhece as deficiências do sistema e espera renovar o ensino público, com foco na tecnologia a fim e garantir oportunidade de educação e assim superar a desigualdade e exclusão social.

No plano de governo do tucano, no tocante à educação, o candidato aposta no esforço colaborativo entre Estado, família e sociedade para a formação de um pensamento crítico dos alunos, assim como o incentivo da criatividade e da comunicação entre os estudantes da rede pública. Para isso, Doria pontua a valorização e boa formação aos professores da rede.

O ex-prefeito de São Paulo ainda destaca a proposta de ensino integral, por meio de políticas governamentais, para a garantia da continuidade dos estudos para além de uma educação de base, visando à formação profissional e tecnológica ou o acesso ao ensino superior. Outra meta traçada pelo tucano é a total alfabetização das crianças até os sete anos de idade. "Esse é um compromisso inadiável", descreve no plano.

Por sua vez, Márcio França diz querer devolver a dignidade dos professores, com estímulo à criação e difusão do saber, além da valorização social, funcional e salarial da classe de maneira permanente. Assim como Doria, o governador também levanta a bandeira da alfabetização até os sete anos e do trabalho colaborativo entre Estado e famílias na educação para a inclusão efetiva e o reconhecimento das potencialidades individuais dos alunos.

França estabelece no plano de educação 32 pontos a serem cumpridos durante o mandato, entre eles está a reestruturação do plano de carreira dos profissionais, através do diálogo com a categoria; Ampliação da rede de creches, repassando prédios ociosos do Estado para esta finalidade e o aumento da segurança nas escolas, a fim de uma cultura de paz.