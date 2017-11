Candidatos do Alto Tietê que farão provas do Encceja podem baixar material de apoio

Os adultos e adolescentes do Alto Tietê que farão a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) poderão se preparar para a prova com a ajuda do material de apoio disponível para download no Portal da Educação. A avaliação será aplicada no dia 19 de novembro e será dividido em volumes por ciclos e área de conhecimento

O Encceja é destinado a aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada. A partir de 2017, o exame substitui o Enem para validação do diploma do Ensino Médio.

São quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação. No Ensino Fundamental serão avaliadas as disciplinas de Ciências Naturais; História e Geografia; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; e Matemática.

Já a avaliação do Ensino Médio inclui itens de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação; e Matemática e suas Tecnologias.

Cartão de confirmação

As avaliações serão realizadas em dois turnos: matutino e vespertino. Os candidatos devem aguardar o cartão de confirmação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) com número de inscrição, data, horário e local de realização das provas ou consultar a página do participante no link: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/loginParticipante .

Para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa (Encceja PPL), a avaliação será aplicada nos dias 21 e 22 de novembro.