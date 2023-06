Candidatos do Concurso Público da Prefeitura de Ferraz fazem prova neste domingo

Os candidatos que se inscreveram para o Concurso Público 04/2023 da Prefeitura de Ferraz estão sendo convocados para as provas que acontecem neste domingo, dia 2 de julho, em dois períodos: manhã, a partir das 8 horas e à tarde, a partir das 14 horas.

São 307 vagas para vários cargos em diversas áreas da administração municipal, incluindo vagas para o Cadastro Reserva. Ao todo, 8.951 candidatos se inscreveram.

O candidato precisa acessar o site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), que é a empresa organizadora do Concurso Público, para consultar o local de prova. Além disso é possível fazer a consulta no site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), na aba concursos ou no Boletim Oficial do Município (BOM).

Os portões serão abertos a partir das 8h, sendo que às 8h30 serão fechados. E o mesmo acontece para o período da tarde. Pela manhã, realizam as provas os candidatos aos cargos de Auxiliar de Atividades Esportivas; Merendeira; Telefonista; Agente de Programa Cultural; Agente Escolar; Agente Fiscal de Transporte; Assistente Administrativo; Auxiliar de Creche; Motorista; Secretário Escolar; Técnico de Farmácia; Técnico de Segurança do Trabalho; Técnico em Informática; Técnico Municipal de Nível Médio Fiscal de Obras; Técnico Municipal de Nível Médio Agrícola; Técnico Municipal de Nível Médio, Agrimensor e Auditor Fiscal Tributário.

No período da tarde realizam as provas, os candidatos a Agente Administrativo; Inspetor de Alunos; Técnico Municipal de Nível Médio Agente de Trânsito; Técnico Municipal de Nível Médio Técnico Edificações; Analista Administrativo; Analista de Tecnologia da Informação; Fiscal Tributário; Médico do Trabalho; Médico Veterinário e Orientador Sócio Educacional.

A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, o local, a sala, a data e o horário para realização das Provas Objetivas estará disponível nos sites do Instituto Mais (wwvv.institutomais.org.br) e da Prefeitura de Ferraz, bem como divulgado no Boletim Oficial do Município — BOM -.

Não serão enviados cartões de convocação, devendo o candidato tomar conhecimento dos locais e horários de aplicação das Provas Objetivas e de Títulos.

Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá entrar em contato com o Instituto Mais para verificar o ocorrido, através do telefone (11) 2659-5746, no horário das 09h às 12h ou das 14h às 17h.