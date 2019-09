Candidatos ensaiam para o ‘Miss e Mister Melhor Idade’

Os ensaios para a escolha da Miss e Mister Melhor Idade 2019, evento do Fundo de Solidariedade e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, começaram na última terça-feira (3) em Poá. Mais de 30 candidatos, entre homens e mulheres estão participando do concurso, que tem o objetivo de enaltecer a beleza, a saúde e a alegria dos idosos poaenses.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, o evento para escolher os vencedores do concurso será no dia 13 de setembro, às 18 horas, na Praça de Eventos. Após a definição acontecerá um grande show com o Trio Los Angeles e com a banda Tempero Latino.

“Em 2018 o evento foi um grande sucesso e movimentou nossa Melhor Idade. Então tenho certeza que assim como no ano passado, os jurados terão muito trabalho para escolher a Miss e o Mister, pois todos merecem esse título”, comentou Andressa Lopes. “Vamos valorizar e demonstrar para sociedade a postura e o charme dos nossos idosos”, completou.

Inscrições

As inscrições na disputa foram realizadas de 1 a 26 de agosto, no Cantinho da Melhor Idade. Assim como em 2018, os candidatos (entre homens e mulheres) se apresentarão em traje social para os jurados avaliarem desenvoltura ao desfilar; espontaneidade e carisma; elegância e simpatia; traje completo e desembaraço no contato com o público.

No ano passado Maria José Roque, 64 anos e Maurício Bezerra, 65 anos, foram os vencedores da disputa.

Serviço

Mais informações sobre o concurso “Miss e Mister Melhor Idade 2019” podem ser obtidas no telefone (11) 4634-3448.