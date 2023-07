Cantador dos bingos em Mogi, Horácio Cardoso da Silva morre aos 75 anos

O cantador dos bingos pró-Divino Espírito Santos em Mogi, Horário Cardoso da Silva, morreu neste domingo aos 75 anos vítima de um câncer no pulmão.

Ele estava em tratamento desde 15 de feveiro no Hospital São Paulo. No dia 19 de julho, foi hospitalizado no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde veio a falecer às 9h40, deste domingo (23).

"Ele era o cantador oficial dos bingos da Coroa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que ocorre uma vez por mês em preparação à Festa do Divino. Sempre de alto astral, gostava de conversar com os devotos. Conhecia a cada um que ali estava para rezar e se confraternizar na Associação Pró-Festa do Divino", informou o grupo pró-Divino.

Ele deixa a esposa, Aparecida Fátima Sant'Ana Cardoso da Silva, e três filhos: Beatriz Ruano Cardoso da Silva, Letícia Sant'Ana Cardoso da Silva e Horácio Sant'Ana Cardoso da Silva.

O corpo dele será velado na Igreja Ordem Terceira do Carmo. Ainda não há informações sobre o horário do velório e enterro.

Ficam as memórias para consolar os corações e a esperança de que quem partiu, está contemplando a face de Cristo.