Cantinho da Melhor Idade de Poá realiza neste sábado avaliações em idosos

O Cantinho da Melhor Idade de Poá realiza a partir do próximo sábado (7) ações para melhoria da qualidade de vida dos 1,3 mil idosos que participam frequentemente de atividades físicas, de lazer e esportivas no local. Para verificar as principais comorbidades do público da Terceira Idade, profissionais da Faculdade Unida de Suzano (Unisuz), Faculdade Clube Náutico Mogiano, Universidade Brasil e Universidade Mogi das Cruzes (UMC) realizarão avaliações de capacidade funcional nos idosos.

Segundo o educador físico e coordenador técnico do Cantinho da Melhor Idade, Ivan de Oliveira Gonçalves, o trabalho começa neste sábado, mas segue até novembro. “O cantinho funciona com exercícios físicos terapêuticos prescritos por educadores físicos especialistas em envelhecimento. Com os resultados das avaliações teremos dados para uma prescrição mais específica, para assim reabilitar e promover a qualidade de vida destes idosos”, disse.

Ainda de acordo com Gonçalves, as avaliações ajudam nas pesquisas científicas para melhores políticas públicas na área do envelhecimento. “Temos o desafio de garantir que a população idosa envelheça de forma ativa. Então este é um trabalho de extrema importância”, completou o educador físico.

Cantinho

O prefeito Gian Lopes (PR) reforçou que o Cantinho da Melhor Idade tem como objetivo oferecer um ambiente em que o idoso tenha contato com a prática de algum esporte, com atividades de lazer e de cultura, entre outras ações oferecidas gratuitamente. “A ideia é realizar no Cantinho um trabalho preventivo. Contamos com atividades de educadores físicos especializados no trabalho com o público idoso. São ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, explicou a relevância de manter um espaço como o Cantinho da Melhor Idade. “Sabemos o quanto é importante propormos ações que busquem a saúde e o bem estar dos idosos. E eles demonstram sempre muito entusiasmo e disposição neste importante equipamento municipal”, concluiu.