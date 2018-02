Cantinho da Melhor Idade de Poá retorna com atividades

O Cantinho da Melhor Idade de Poá retomou as atividades, após o período de férias. Nesta segunda-feira (5), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andressa Lopes e o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, foram recepcionar os usuários do espaço e dar as boas-vindas ao público da terceira idade. O local atende, aproximadamente, 2.500 pessoas por mês.

“Muito feliz em estar hoje aqui no Cantinho que realiza um trabalho preventivo com nossos idosos. Estamos estudando diversos projetos para melhorar o atendimento deles, mas a princípio contaremos com atividades de educadores físicos, especializados no público idoso. Serão ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”, comentou Andressa Lopes.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, acrescentou que o Cantinho da Melhor Idade contará com uma parceria com a Secretaria de Cultura e Esportes, visando oferecer no local um ambiente em que o idoso tenha contato com a prática de algum esporte, com atividades de lazer e de cultura, entre outras ações oferecidas gratuitamente.

“Sabemos o quanto é importante propormos ações que busquem a saúde e o bem estar dos idosos. E eles demonstram sempre muito entusiasmo e disposição neste importante equipamento municipal”, concluiu Edevaldo Gonçalves.