Cantor Alexandre Pires sacode público na 40ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos

O cantor Alexandre Pires foi a grande atração da noite deste domingo (15), durante a 40ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos, no Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel Jr, o antigo Birutão.

Ele sacudiu o público com três horas de show embalando todos com seus grandes sucessos, indo do samba, pagode, xote até o sertanejo e pop. O público aprovou a energia, simpatia e disposição de Alexandre Pires e sua banda, que apresentou o Show "Nego Véio 2" de forma completa, com todas as músicas, troca de figurinos e muitos passos contagiantes no palco.

O domingo foi de muita energia na Festa da Uva e também de pontualidade: o show previsto para às 21h30 teve início às 21h29 minutos, respeitando quem esteve presente e que principalmente iria trabalhar nesta segunda-feira (16). Ele autografou chapéu, recebeu presentes jogados pelos fãs como uma cueca gigante, uma bolsa e brincou o tempo inteiro, interagindo com a plateia.

Em determinado momento, celebrou por estar no palco, num momento importante para Ferraz de Vasconcelos que completou 70 anos no último sábado, dia 14 de outubro. E lembrou também do Dia dos Professores agradecendo a prefeita Priscila Gambale pela festa linda e por ser professora. "Parabéns por este dia tão bom de se comemorar. Quero agradecer e homenagear vocês". Para uma outra professora, que estava próximo do palco, a Cristina, fez uma homenagem especial: "Eu te entrego este chapéu para você, ou melhor, eu tiro este chapéu para você".

Durante o show foi possível ver famílias inteiras curtindo e aproveitando para cantar e dançar as músicas, num ambiente totalmente familiar. O casal Bárbara e Felipe, que são de Ferraz de Vasconcelos, estavam com a pequena Sara no bebê conforto aproveitando o show: "Não poderia perder de forma alguma. Sou muito fã", respondeu, enquanto a nenê dormia tranquilamente.

Nesta terça-feira, dia 17, a cantora Simone Mendes sobe ao palco da 40ª Festa da Uva Fina para fechar com chave de ouro as festividades. O show dela previsto para o último dia 12 foi cancelado por conta das fortes chuvas.

Segurança reforçada e plantão do SAMU

O Posto de Atendimento do Samu na entrada da festa registrou apenas a procura por ocorrências como queda de pressão e casos etílicos, mas segundo o coordenador geral José Rudimar Santa Catarina, os atendimentos foram bem tranquilos neste quarto dia de festa.

O comando da Guarda Civil Municipal (GCM) e as polícias Militar e Civil também reforçaram o policiamento e ações preventivas aos arredores da festa para evitar ocorrências policiais e garantir total segurança ao público. Mais de 100 homens garantiram a presença durante a festa.

Diversão e entretenimento

A 40ª Festa da Uva chega em mais uma edição para oferecer lazer, diversão e o resgate das tradições históricas do município. O público pode conferir além dos shows, a Vila da Uva com a comercialização de variedades de uvas plantadas em estufa e vindas do interior do Estado, além de outros produtos como vinho e demais frutas como manga e caju. Além disso, há painéis contando a história da uva fina, desde o início no município e um espaço para registrar e fazer fotos. A área da festa conta ainda com um parque de diversões com vários brinquedos como o Kamizake, montanha russa, roda gigante, carrossel, samba, entre outros.

Próximo ao palco, outro local bastante visitado são os camarotes para acessar a área vip, além do Front Stage e área reservada. A 40ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos edição 2023 se encerra nesta terça-feira. A cantora Simone Mendes encerra a programação de shows, a partir das 21 horas. O evento já recebeu na última semana: a dupla José Neto e Cristiano (11); Luan Santana (13) e Mayara e Maraísa (14).