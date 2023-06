Cantor Brenô se apresenta no Novo Horizonte, em Mogi, neste domingo (18)

‘Floresça’, o mais recente álbum de Brenô, já está circulando em palcos descentralizados de Mogi das Cruzes, com recursos da Lei Municipal Incentivo à Cultura (LIC). E o próximo show da turnê está marcado para as 15 horas deste domingo (18), na sede da Associação Missão Intensidade, no bairro Novo Horizonte.

‘Novo Horizonte’ também é o nome de uma canção do repertório, com refrão que mostra que “tudo o que for feito com a fé e com o amor florescerá”. E este é o espírito também da turnê de apresentações que têm entrada gratuita ao público e vem com a proposta de mais do que simplesmente shows, oferecendo experiências interativas e que não demoram a colocar um

sorriso no rosto da plateia.

Exemplo disso é o primeiro encontro, realizado no último domingo (11), na Vila Nova União, que ficou marcado pela interatividade com as pessoas do bairro, que abraçaram o projeto e participaram com muita alegria.

“Tivemos uma interação muito massa e chamamos a criançada ao palco. Um dos meninos quis cantar e pediu para a banda acompanhar. A gente seguiu ele, que inventou a música na hora e ficou muito boa. Depois ele também criou uma coreografia e colocou todo mundo para dançar”, conta Brenô, sorridente ao lembrar da boa energia.

Esta apresentação teve também a participação da cantora Karen Santana, a primeira de uma série de artistas convidados a agregar cultural, musical e criativamente a turnê. No próximo show, será a vez de Valéria Custódio, com faixas autorais do recém-lançado álbum ‘Miragem’ e também a inauguração de uma leva canções compostas em parceria entre os convidados e Brenô. E a lista tem ainda os nomes Lucas Tadeu, Niw Rapper, Sandra Vianna e Mariana Ferraz, com intervenções artístico-visuais, exposições de desenhos e pinturas, contação de histórias e muito mais.

“São músicas inéditas que vêm para agregar as tardes maravilhosas dos shows. Também estamos com os produtos novos do ‘Floresça’, como camisetas, botons e cartões postais. Ver toda essa estrutura, que inclui também palco, som e iluminação, não tem preço. Nossa expectativa para os próximos encontros com a galera é alta”, continua o artista.

E ele fala “nossa”, porque tem também uma “galera” em cima do palco. A banda é formada por Brenô nos vocais e violão, Kau Caldas na bateria, Kleber Lopes na guitarra, Evandro Andrade no baixo, Vitor Arantes no teclado, Monny Mariano como backing vocal, Léo Zerrah como técnico de áudio, Fábio Blanco como assistente de som e Deizy Mano na produção.

Para “divulgar e fortalecer a arte e cultura de Mogi dentro e fora da cidade”, além da apresentação já realizada, estão previstos mais cinco shows gratuitos, com classificação indicativa livre e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com a intérprete Ana Paula Perez.

Os endereços são locais públicos de Mogi das Cruzes, nos bairros Novo Horizonte (18/06), Jardim Bela Vista (25/06), Jundiapeba (02/07) e Centro (09/07), e também uma apresentação na Vila de Luís Carlos, em Guararema (16/07). Em todas as datas serão arrecadados alimentos não perecíveis, cobertores e agasalhos que serão encaminhados para o projeto Missão Intensidade, localizado no bairro Novo Horizonte.

Detalhes sobre as apresentações, como locais, horários e informações do projeto como um todo estão disponíveis no site do cantor, www.obrenoficial.com.br.