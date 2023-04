Cantor cria e canta projetos de Sustentabilidade

Cantor e ex-professor da rede estadual de São Paulo, Juscelino Olyveira, cria projetos sobre Sustentabilidade em 5Rs (Reciclar, Reutilizar, Reduzir, Recuse e Repense) e os 17 ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), para conscientizar as pessoas a preservarem o meio ambiente em prol da saúde e qualidade de vida.



Além de cantar, o piauiense também compõe há mais de 11 anos e já participou de vários programas de TV. No momento, ele acaba de criar dois projetos sobre Sustentabilidade, ou seja, o Show Sustentabilidade em 5Rs e a Palestra Show Sustentabilidade em 5Rs inseridos no contexto dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da preservação ambiental e Sustentabilidade em 5 Rs.

No espetáculo, canta acompanhado pelo seu Grupo Sustentabilidade composto por quatro integrantes; na palestra, também canta e utiliza atividades lúdicas para persuadir o público, que participa ativamente. Seus projetos são destinados ao público em geral, como pode se verificar no link:

https://youtu.be/anytFYHGaaM.



As mensagens de suas músicas são altamente conscientizadoras e estão disponíveis em todas as plataformas digitais. As canções são um alerta a todos sobre o que vem ocorrendo no planeta.



Segundo Olyveira: “é lamentável os altos índices de destruição da Floresta Amazônica, poluição atmosférica e dos rios; queimadas, vendas ilegais de animais silvestres dentre outros crimes ambientais, que ocorrem diariamente em nosso país e no mundo. Ocasionando grandes danos a natureza como as mudanças climáticas, conforme canta e mostra que a temperatura da terra da garoa estar semelhante a Teresina capital mais quente do país.”