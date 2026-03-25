Capacitação em boas práticas agrícolas começa neste fim de semana no Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), em parceria com Instituto Água Sustentável (IAS), inicia no próximo final de semana a capacitação “Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação”. A ação, financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FeHidro), é gratuita e voltada a agricultores e agentes públicos, com foco na produção sustentável e no uso eficiente da água.



As primeiras oficinas acontecem em Suzano, nos dias 28 de março e 25 de abril, das 13 às 18 horas, no Sítio Paraná II (Rua das Piuvas - Recreio Internacional), propriedade de Giovani Pelegrin. Em Mogi das Cruzes, a capacitação será no dia 7 de abril (terça-feira), no mesmo horário, na Associação de Produtores Rurais do Distrito de Jundiapeba - APROJUR (Estrada Particular Suzuki, Estrada das Varinhas, km 3,5, Jundiapeba), com atividade prática na propriedade de Ivo Bernardo. O segundo encontro no município ocorrerá em 18 de abril (sábado), também no período da tarde, com local ainda a ser divulgado.



Em Biritiba Mirim, a oficina será realizada no dia 11 de abril, também das 13 às 18 horas, no Kaikan (Estrada Kobayashi, s/n- Nova Biritiba). Já em Salesópolis, as atividades acontecem no dia 9 de maio, no mesmo horário, na Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê – Camat (Rua Braz Torraga, 888), com etapa prática no Sítio Oficina da Floresta, propriedade de Nildar Cardoso, na Estrada Manoel Cardoso, km 0,3, nº 4, no bairro dos Mirandas. O município também contará com encontro no dia 5 de maio, igualmente no período da tarde.



Ao todo, são disponibilizadas 300 vagas distribuídas entre Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis, com oficinas presenciais que integram teoria e prática. Ao final, os participantes receberão um guia técnico com orientações sobre boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação, fortalecendo o trabalho no campo e contribuindo para a preservação dos mananciais do Alto Tietê-Cabeceiras.



O presidente do Condemat++ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, destaca a importância da iniciativa para o desenvolvimento regional. “Estamos falando de uma ação que une produção rural e preservação ambiental, dois pilares essenciais para o futuro da nossa região. Ao oferecer capacitação gratuita e de qualidade, estamos apoiando diretamente nossos agricultores e fortalecendo a segurança hídrica do Alto Tietê”, afirmou. As inscrições e mais informações seguem disponíveis no site oficial capacitaagro.condemat.sp.gov.br e no contato Whatsapp (11) 9.9661-5747.