Capacitação qualifica agentes no combate à esporotricose em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (10) uma capacitação voltada aos Agentes de Combate às Endemias, com foco na esporotricose, uma zoonose que exige atenção e atuação integrada das equipes de vigilância.

A atividade foi promovida pela Vigilância em Saúde, em conjunto com a área de Educação Permanente em Saúde, e teve como objetivo fortalecer o conhecimento técnico dos profissionais, especialmente na identificação de sinais e sintomas da doença em felinos, principais transmissores no ambiente urbano.

Durante a capacitação, também foram apresentadas atualizações sobre o cenário epidemiológico, permitindo que os agentes ampliem a compreensão sobre a incidência da doença e aprimorem as estratégias de atuação no território.

O encontro foi realizado na sala de reuniões do Centro de Especialidades Médicas (CEM), reunindo os profissionais responsáveis por atuar diretamente nas ações de prevenção, orientação à população e controle de zoonoses no município.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua dos servidores da saúde, garantindo um atendimento mais eficiente e preparado para enfrentar os desafios relacionados à saúde pública.

“Com profissionais mais capacitados, o município fortalece suas ações de vigilância, prevenção e controle, contribuindo para a proteção da população e o bem-estar coletivo”, enfatiza Marina Pereira, Bióloga da Divisão de Controle de Zoonoses de Ferraz de Vasconcelos.