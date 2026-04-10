Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 10 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Capacitação qualifica agentes no combate à esporotricose em Ferraz

Formação abordou sinais clínicos em felinos e atualização do cenário epidemiológico no município

10 abril 2026 - 15h53Por De Ferraz
- (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (10) uma capacitação voltada aos Agentes de Combate às Endemias, com foco na esporotricose, uma zoonose que exige atenção e atuação integrada das equipes de vigilância.

A atividade foi promovida pela Vigilância em Saúde, em conjunto com a área de Educação Permanente em Saúde, e teve como objetivo fortalecer o conhecimento técnico dos profissionais, especialmente na identificação de sinais e sintomas da doença em felinos, principais transmissores no ambiente urbano.

Durante a capacitação, também foram apresentadas atualizações sobre o cenário epidemiológico, permitindo que os agentes ampliem a compreensão sobre a incidência da doença e aprimorem as estratégias de atuação no território.

O encontro foi realizado na sala de reuniões do Centro de Especialidades Médicas (CEM), reunindo os profissionais responsáveis por atuar diretamente nas ações de prevenção, orientação à população e controle de zoonoses no município.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua dos servidores da saúde, garantindo um atendimento mais eficiente e preparado para enfrentar os desafios relacionados à saúde pública.

“Com profissionais mais capacitados, o município fortalece suas ações de vigilância, prevenção e controle, contribuindo para a proteção da população e o bem-estar coletivo”, enfatiza Marina Pereira, Bióloga da Divisão de Controle de Zoonoses de Ferraz de Vasconcelos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara de Mogi realiza sessão solene dos 10 anos da 'Rota da Luz'
Região

Câmara de Mogi realiza sessão solene dos 10 anos da 'Rota da Luz'

Lançamento de Parque Permanente de Flores e Plantas reúne autoridades e produtores em Arujá
Região

Lançamento de Parque Permanente de Flores e Plantas reúne autoridades e produtores em Arujá

Falha de sinalização causa atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM
Região

Falha de sinalização causa atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 11 e 12 de abril
Transporte

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 11 e 12 de abril

Estudante de escola pública de Mogi representa o país em campeonato de debate escolar em Harvard
Região

Estudante de escola pública de Mogi representa o país em campeonato de debate escolar em Harvard

39&ordm; Festival de Outono Akimatsuri começa no sábado com 60 atrações
Região

39º Festival de Outono Akimatsuri começa no sábado com 60 atrações