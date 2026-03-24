Capacitação sobre diversidade sexual contempla servidores e fortalece políticas inclusivas

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realizou, nesta segunda-feira (23/03), uma capacitação em Diversidade Sexual, em conjunto com a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A atividade inédita na região reuniu servidores públicos, gestores e representantes da sociedade civil em um importante momento de formação voltado à promoção da cidadania, do respeito e do atendimento inclusivo no setor público.



O encontro, sediado no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), em Mogi das Cruzes, foi ministrado pelo coordenador estadual de Políticas para a Diversidade Sexual, Rafael Calumby Rodrigues, e contou com a presença do presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo; da coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo; da presidente da Câmara de Arujá e da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, vereadora Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a Professora Cris; do capitão da Polícia Militar e porta-voz da corporação no Alto Tietê, André Belarmino; do vice-prefeito de Poá, Eliardo Jordão; e da vereadora de Mogi das Cruzes, Inês Paz, além de servidores e representantes de entidades ligadas ao movimento da diversidade.

Durante a abertura, o presidente Luis Camargo destacou a importância da união regional para a capacitação. “Esse encontro só foi possível graças à força do consórcio. Foi uma aula magnífica para quem participou. Não posso deixar de mencionar a relevância do tema e do cuidado no tratamento adequado à diversidade sexual no poder público, isso é mostrar como agir corretamente, como tratar os nossos pares, para que a administração pública acolha todos com dignidade e igualdade”, afirmou.

A coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, Clau Camargo, ressaltou o impacto da ação. “É uma alegria trazer essa capacitação para os servidores e ampliar para toda a população, visto a importância do tema. Precisamos abordar essa pauta sem medo de aprender, de melhorar o entendimento da sociedade e de combater o preconceito”, disse.

Representando a Polícia Militar, o capitão André Belarmino reforçou o compromisso da corporação. “Buscamos uma sociedade com mais respeito e segurança para todos. Além do papel de preservação da ordem, a Polícia Militar também atua na escuta, na busca por conhecimento e no tratamento digno. Esse é o nosso objetivo: promover convivência e apoio a todos, sem distinção”, afirmou. Para a vereadora Professora Cris, a iniciativa fortalece o engajamento dos agentes públicos. “Essa palestra capacita servidores, agentes públicos e políticos, nos deixando mais engajados e fortalecidos no tema”, destacou.

O coordenador estadual Rafael Calumby Rodrigues, que foi o palestrante do evento, avaliou o alcance da atividade. “Tivemos uma grande sensibilização envolvendo os municípios. É muito bom ter essa abertura do consórcio, que deve servir de exemplo para outras regiões do Estado. E o mais importante é que todos saem daqui aptos a serem multiplicadores desse conhecimento”, concluiu ao reforçar a relevância do compromisso do Condemat+ com o fortalecimento de políticas públicas inclusivas.