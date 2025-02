Caps AD começa a atender em novo endereço a partir desta segunda em Ferraz

A partir da próxima segunda-feira (24), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) começa a atender em seu novo endereço, na rua Carlos Gomes, 125, na Vila Romanópolis, em Ferraz de Vasconcelos. São 300 pacientes atendidos mensalmente pelo serviço que terão acesso facilitado por estar localizado na área central, além de um espaço mais amplo, confortável e aconchegante.

As novas instalações foram vistoriadas pela prefeita Priscila Gambale; o secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves; o vereador Alexandro Silva, o Teteco e pela equipe de gestão da Secretaria de Saúde de Ferraz. Outro ponto destacado, além da localização, é a economia com o prédio, já que ele pertence à Prefeitura de Ferraz.

O novo espaço tem salas para atendimentos individuais, em grupo e espaço para oficinas terapêuticas. Os pacientes atendidos são os de transtornos mentais graves em decorrência do uso e abuso de substâncias como álcool e drogas. O atendimento é dado por uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiros, psicólogos e auxiliar de enfermagem.

A prefeita Priscila Gambale conheceu as novas instalações e elogiou a iniciativa da Secretaria de Saúde em promover um atendimento mais digno para a população que necessita do serviço: “Teremos um atendimento muito mais apropriado”, afirmou ela, reforçando que a mudança vai na direção dos investimentos realizados pela Prefeitura de Ferraz de valorização e melhorias dos serviços e atendimentos da saúde no município.

“Teremos o acesso facilitado com melhor localização e mais economia aos cofres públicos. O espaço aqui é uma casa e se torna um ambiente muito mais acolhedor aos nossos pacientes”, afirmou o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves. O espaço também já conta com uma horta para as oficinas que serão realizadas no local e do lado de fora é bem amplo para a realização de várias atividades de integração e socialização.

A gerente do serviço, Lady Anne Santos de Oliveira, afirmou serem realizadas atividades individuais ou em grupos conforme a rotina da programação no CAPS. Dos 300 atendidos, a maioria tem idade média de 30 a 35 anos.