Cardiologista dá dicas de prevenção e combate à hipertensão arterial

No mês em que é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial (26 de abril), a conscientização sobre os riscos da doença e a necessidade de hábitos de prevenção precisam ser ainda mais incentivados, conforme alerta o cardiologista da Hapvida, Eduardo Coelho de Souza.

Ele destaca que um dos mais completos estudos no Brasil, feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia, em 2023, com base em dados do Ministério da Saúde, aponta que 28% dos brasileiros sofrem com a hipertensão, um problema de saúde potencialmente silencioso, sobretudo na fase inicial. O percentual é considerado o mais alto desde o início da série histórica, em 2006.

O especialista atua no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Santana, em Mogi das Cruzes (SP), e destaca que a hipertensão pode levar a complicações graves, como Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto, se não for tratada adequadamente.

“A hipertensão atinge os vasos sanguíneos e o sistema cardiovascular, afetando principalmente coração, cérebro e rins em sua fase mais agressiva”, explica. Segundo ele, a doença (em mais de 90% dos casos genética), é crônica. O profissional ressalta que dieta saudável, atividade física regular e acompanhamento médico periódico são fundamentais no tratamento.

Além disso, observa Eduardo Coelho de Souza, é imprescindível evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro.

“O médico irá indicar o melhor tratamento, dependendo de cada pessoa, e conferir se há alguma lesão preliminar. É importante estar sempre atento a isso porque, como é uma doença silenciosa, os sintomas não estarão evidentes e podem demorar a aparecer”, recomenda o cardiologista.