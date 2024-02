Carnaval: 696 mil pessoas viajaram pelo Rodoanel em segurança

A Concessionária SPMAR contabilizou um fluxo de 696 mil veículos no Rodoanel Mario Covas durante a operação feriado de Carnaval, entre os dias 09 a 13 de fevereiro, sendo 504 mil pelos trechos Sul e 193 mil pelo trecho Leste.

No período houve um total de 1871 pedidos de assistência na rodovia. Os números de socorros prestados devido a panes (mecânica, elétrica, seca ou pneu furado) atingiram 729 casos, um aumento de 26% em relação ao feriado do ano passado. A pane mecânica responde por 70% do total de casos registrados no feriado, o que reforça a importância da revisão preventiva antes de se pegar a estrada.

Durante o feriado, mesmo com as chuvas constantes, não houve nenhum registro de caso de acidente grave ou fatal nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.