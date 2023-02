Carnaval: circulação do transporte funciona com horário de final de semana

A circulação das linhas de trem e ônibus sofrerá alterações entre os dias 18 e 21 de fevereiro, na semana do Carnaval, nas cidades da região.

Em Suzano e Poá, com serviços da empresa Radial Transporte, os ônibus funcionarão com o horário habitual do final de semana. Na segunda-feira, dia 20, a frota atuará com o horário que normalmente funciona aos sábados. Já na terça-feira, dia 21, funcionará segundo o horário de domingo.

A programação de cada linha, dos itinerários, dias úteis, sábados e domingos podem ser verificados no site da concessionária (radialtransporte.com.br/). Para os passageiros, o valor da tarifa padrão do ônibus, nas duas cidades, está R$5,30 e para estudantes R$ 2,65.

Suzano com mais de 22 linhas têm isenção da tarifa para Cartão PMR, de Portador de Mobilidade Reduzida, Passe Livre Estudantil e para quem tem o Cartão Especial. Outras gratuidades também podem ser consultadas no site da Radial. Poá com quatro linhas disponíveis, têm gratuidade para o Cartão Especial.

Para solicitar o seu e outras possibilidades de isenção é preciso verificar com a Secretaria Municipal De Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone 4636-6912. Para dúvidas referente ao cartão de transporte, o usuário pode contar com o atendimento humanizado Olívia, com link rápido pelo site da empresa também.

CPTM e EMTU

A operação nas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), nos quatro dias de Carnaval, de 18 a 21, é igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira (22), a operação é normal, assim como no fim de semana posterior (25 e 26), também com trens de prontidão.

As linhas intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) operam na segunda-feira (20), com tabela horária de sábado. Na terça-feira (21), o serviço será com base na programação de domingo.

Na quarta-feira de cinzas (22), a programação durante a manhã seguirá a tabela horária de domingo; a partir do meio-dia, as linhas contarão com reforço de frota.