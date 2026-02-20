Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Carnês do IPTU 2026 começam a ser distribuídos pelos Correios em Ferraz

 Primeira parcela ou cota única com 10% de desconto vence em 20 de março

20 fevereiro 2026 - 16h37Por De Ferraz
- (Foto: Arquivo/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou a distribuição dos carnês de IPTU 2026 pelos Correios. A primeira parcela ou cota única vence no dia 20 de março.

O contribuinte pode optar pelo pagamento em cota única com desconto de 10% ou parcelar em até 10 vezes. Os pagamentos podem ser realizados em agências bancárias, lotéricas e demais instituições que aceitem código de barras.

Quem não receber o carnê até 20 de março pode emitir a segunda via gratuitamente pelo site www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br (Cidadão > Portão do Cidadão > 2ª Via de IPTU) ou retirar presencialmente na Secretaria de Fazenda.

A Prefeitura alerta: não enviamos boletos por WhatsApp, SMS ou e-mail não oficial.

Em caso de dúvida, compareça até a Prefeitura, localizada na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis.

