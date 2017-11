Carreta da Mamografia começa a atender nesta terça em Itaquá

A carreta da mamografia Mulheres de Peito inicia os atendimentos nesta terça-feira (28) a partir das 9 horas, na Praça João Álvares, no Centro de Itaquaquaquecetuba. O vereador Rolgaciano Fernandes Almeida (PODE), vistoriou o local onde foi feita a instalação do equipamento. A expectativa é atender mais de mil itaquaquecetubenses no período de 30 dias.

A carreta está instalada em frente a Igreja Matriz e estará no local até 16 de dezembro. O atendimento será aberto ao público até o dia 14. Nos últimos dois dias, serão reservados para pacientes convocadas. Os exames se estendem para ultrassom, biopsia e punção, nos casos em que houver necessidade. A expectativa é que a unidade acabe com a fila de espera por este exame na cidade.

Sensibilizado com a importância da conscientização, prevenção e o diagnóstico precoce sobre a saúde feminina, o parlamentar solicitou ao governo do Estado, a vinda do equipamento. O pedido foi encaminhado ao governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Com isso será possível zerar a fila de espera pelo exame na cidade, uma vez que o aparelho do Hospital Santa Marcelina, que realiza exames de mamografia, encontra-se quebrado há mais de quatro meses e sem condições para conserto.

"Não será necessário fazer agendamento prévio. De segunda a sexta-feira, serão distribuídas 50 senhas de atendimento, por ordem de chegada – os profissionais da saúde realizarão o exame das 9 horas às 17 horas. Já nos sábados, a carreta da mamografia oferecerá 25 senhas, com atendimento das 9 horas às 12 horas", explicou Rolgaciano.

Mulheres a partir de 35 anos poderão fazer o exame gratuito de mamografia. Para tanto, deverão apresentar no ato do atendimento o pedido médio (particular ou SUS), cartão SUS e RG. Mulheres com idade acima de 50 anos devem apresentar apenas o cartão SUS e RG, não sendo obrigatório a apresentação do pedido médico.

"O exame previne e possibilita a detecção precoce de tumores malignos, inclusive em fases em que a mulher não apresenta nenhum sintoma", alertou o vereador.

Carreta Mulheres de Peito

As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura. Além de mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho de ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

"A unidade móvel que está em Itaquaquecetuba contará com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista", disse Rolgaciano Fernandes.

As imagens captadas pelos mamógrafos serão encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sairá em até 48 horas após a realização do procedimento.