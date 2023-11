Carreta da Mamografia inicia atendimento na Cidade Kemel

As mulheres de Poá podem fazer exames preventivos contra o câncer de mama gratuitamente no bairro Cidade Kemel. A chegada da Carreta da Mamografia, que prestará atendimento até sexta-feira (03/11) no município, é resultado de uma parceria entre o ex-vereador e presidente do diretório municipal do Partido Progressistas (PP) Saulo Souza, o vereador poaense Saul Souza (Avante), a Organização Social de Estímulo à Educação e Cultura (Oseec) e a ONG Américas Amigas.



A iniciativa visa atender, principalmente, pessoas em situação de vulnerabilidade social. “A nossa Carreta da Mamografia chegou porque nos unimos mais uma vez para fazer a diferença na luta contra essa doença em Poá e na região. É muito importante compartilhar essa notícia com todas as mulheres especiais da nossa vida, pois a descoberta precoce de alterações n a mama aumenta muito as chances de sucesso no tratamento contra o câncer”, pontuou Saulo Souza.



A carreta, equipada com um mamógrafo, está estacionada no Nagumo Cidade Kemel, na travessa Ângelo Biancolin, 136, e realiza os atendimentos das 7 às 16 horas. No local, as mulheres acima de 40 anos passam por um exame clínico, recebem orientações e são encaminhadas para mamografia e ultrassonografia direcionada, realizadas no próprio local. A estimativa é atender cerca de 80 pessoas por dia.



De acordo o fundador da Oseec, o vereador de Ferraz de Vasconcelos David Francisco dos Santos Junior (PSD), o David Junior, além da população poaense, a carreta também atenderá pacientes ferrazenses, de Itaquaquecetuba e do Itaim, na capital. “Por estar na Cidade Kemel, muito próximo do limite entre esses municípios e São Paulo, conseguimos ampliar a atuação e oferecer para mais mulheres esse atendimento que é primário e muito importante pa ra detectar o câncer de mama”.

Para serem atendidas na carreta, as mulheres interessadas devem realizar um cadastro prévio no site da entidade Américas Amigas (americasamigas.org.br). A iniciativa vai priorizar pessoas que tenham algum histórico de câncer de mama na família em primeiro grau (pais, irmãos e filhos) com diagnóstico da doença antes dos 50 anos de idade ou câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade; que afirmam sentir nódulo ou caroço na mama ou axila em aut oexame; e que estejam inscritas no Cadastro Único ou recebam algum auxílio do governo federal.



Após este primeiro atendimento, os pacientes que apresentarem qualquer alteração serão encaminhados para hospitais e clínicas especializadas para consulta com mastologista e realização de exames complementares.