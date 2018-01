Carreta do Poupatempo presta serviço em Ferraz até sábado

A unidade móvel do Poupatempo vai estar em Ferraz de Vasconcelos entre esta terça-feira (23) e o próximo sábado (27). A carreta será instalada entre as avenidas Brasil e Dom Pedro II, em frente à Praça dos Trabalhadores, no Centro, e vai oferecer vários serviços aos ferrazenses das 9 às 16 horas. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Pedro Elias Bou Assi, explica como foi o contato com o Poupatempo e fala sobre a expectativa da pasta com a ação.

"Por determinação do prefeito Zé Biruta (José Carlos Fernandes Chacon) estamos estabelecendo uma relação efetiva com o Governo do Estado frente a todos os instrumentos que podemos disponibilizar para nossa população, para trazer comodidade”.

A expectativa da administração municipal é de que aproximadamente 5 mil pessoas sejam atendidas.

“Continuaremos buscando soluções efetivas com certeza teremos bons resultados", concluiu Bou Assi.

serviços oferecidos

No equipamento, os munícipes vão encontrar serviços como a emissão de documentos, por exemplo da carteira de identidade (RG), e serviços eletrônicos como atestado de antecedentes criminais, Boletim de Ocorrência (B.O.) policial, consulta a créditos da Nota Fiscal Paulista e sobre licenciamento de veículos, formulário Renavan, e outros serviços relacionados a infrações de trânsito. A população ainda vai poder solicitar a segunda via de contas, dentre outros.

Dependendo do serviço que o morador precisar, é necessário certidão de nascimento, entre outros comprovantes para que a solicitação seja realizada. Todos os serviços serão gratuitos.