Carreta móvel do Centro Paula Souza chega a Ferraz para realização de curso

Ferraz foi uma das três cidades do Estado escolhidas para receber a visita da carreta móvel do Centro Paula Souza para a realização das aulas do curso de panificação, que na cidade conta com três turmas nos períodos de manhã, tarde e noite com quase 50 alunos. O Estado de São Paulo possui apenas três carretas móveis com esta estrutura, que chama a atenção de quem passa pelo estacionamento da Prefeitura de Ferraz.

Lá dentro, são realizadas as aulas teóricas e também as práticas, nas quais, os alunos colocam literalmente a mão na massa numa cozinha industrial. Na manhã de hoje chegaram os suprimentos para as aulas práticas que devem começar nesta quarta-feira. O curso é gratuito e até para o preparo dos pães, o Estado envia os mantimentos e ingredientes necessários.

A estrutura envolve todos os aparelhos e eletrodomésticos usados para a fabricação de pães, bolos, panetones, pizza, pão de alho e pães de batata.

A manicure Cláudia Regina Fernandes está adorando o curso, pois pretende empreender futuramente com um negócio próprio: “Eu sou da área de manicure, mas o negócio está ruim, então estou aprendendo coisas novas para poder me profissionalizar”, disse ela, que mora na Vila Sofia, em Ferraz.

Na manhã desta terça-feira, o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke passou pela carreta para conhecer as alunas e bater um papo com elas sobre como está se desenvolvendo o curso:

“Graças ao bom relacionamento que a cidade tem com o governo do Estado conseguimos trazer a carreta para o município. Já dispomos de uma estrutura no CIS (Centro de Integração Social), mas a carreta é um grande diferencial para quem faz o curso e para a cidade”.