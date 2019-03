Carreta “Mulheres de Peito” percorre no Alto Tietê

As carretas-móveis do programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria de Estado da Saúde, percorre durante o mês de março as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, no Alto Tietê; Mauá, na Grande ABC; e Rio Claro, na região de Piracicaba.

O serviço oferece mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade de segunda à sexta-feira, das 9 à 18 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas, exceto feriados. As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

O atendimento é destinado ao público geral nessa faixa etária. “Quanto maior a idade, maiores as chances de ter câncer de mama. Não existem sintomas fáceis de identificar, porque o câncer de mama pode ser silencioso”, diz o mastologista Luiz Henrique Gebrim. Ele alerta, no entanto, que mulheres de todas as idades podem ser atingidas pela doença.

A carreta do Mulheres de Peito também atende mulheres mais jovens. Neste caso, entretanto, é obrigatório levar o pedido médico, que pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto particular, além do RG e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O exame salva vidas. A mamografia faz uma detecção precoce, o que não impede que o câncer apareça, mas a descoberta num estágio inicial impede que ele evolua”, explica a supervisora do Mulheres de Peito, Fabiana Angélica de Oliveira.

A iniciativa da Secretaria tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado. As unidades móveis contam com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista. Possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura.

Além do mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

Desde o início do programa, em 2014, até o momento, já foram realizadas mais de 188,4 mil mamografias, 7.127 ultrassonografias, 735 biópsias e encaminharam 2.055 mulheres para continuidade da assistência especializada em unidades estaduais. As carretas já percorreram cerca de 180 localidades em SP.

Cronograma carreta mulheres de peito: