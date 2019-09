Carreta 'Mulheres de Peito' realiza atendimento em Poá até dia 12 de setembro

A carreta móvel do programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria de Estado da Saúde, estará até 12 de setembro atendendo as poaenses na Praça de Eventos, localizada na avenida Antônio Massa, 150, centro da cidade. A iniciativa é da Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Mulher, que solicitou a vinda do ambulatório móvel.



Segundo a secretária da Mulher, Jeruza Reis, as interessadas no atendimento da carreta móvel podem procurar diretamente o equipamento. São entregues 50 senhas por dia e o atendimento acontece das 9h às 17 horas.



O atendimento é disponibilizado para as mulheres de 35 a 49 anos que tiverem o pedido médico e que deverão apresentar RG, comprovante de endereço e o cartão SUS (Sistema Único de Saúde). As poaenses com mais de 50 anos podem realizar o exame de mamografia sem necessidade de pedido médico, porém, deverão apresentar também o RG e cartão do SUS.



Segundo o prefeito Gian Lopes, a vinda da carreta para Poá é muito importante já que o câncer de mama é a maior causa de morte por tumores em mulheres no Brasil. “É muito importante a vinda desse equipamento para nosso município e com ele ampliamos e facilitamos o acesso das mulheres ao exame de mamografia e dessa maneira agilizar o diagnóstico e tratamento”.



Os exames positivos serão acompanhados pela equipe do Programa Mulheres de Peito durante os dias 13 e 14 de setembro, período que será realizada a magnificação para avaliação detalhada e acompanhamento de alterações mamárias.



Carreta

A carreta móvel possui 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando aberta, 4,90 metros de largura. Além do mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.



A unidade móvel de mamografia conta com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.