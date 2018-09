Carros abandonados são retirados das ruas de Poá

Mais de 90% dos veículos abandonados nas ruas e sobre calçadas de bairros da cidade de Poá foram retirados. A informação foi divulgada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Conforme explicou o Departamento de Trânsito, a abordagem aos veículos é feita de duas maneiras: após denúncias feitas por moradores e por intermédio de patrulhamentos que são realizados diariamente pelos agentes quando estão em serviço.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, antes da remoção é colocado um aviso no carro, orientando os proprietários a comparecerem num prazo de 48 horas para justificar a permanência do veículo em via pública.

“Caso isto não ocorra, os carros são removidos e enviados para o pátio. A fiscalização resulta em mais fluidez nas vias e evita que os carros abandonados sejam usados indevidamente”, declarou Wilson Lopes.

De acordo com o diretor de Trânsito, Jair Lapa, dos veículos notificados, 70% são retirados pelos próprios proprietários e 30% são removidos ao pátio. “É importante lembrar que em dois meses os veículos que não são legalizados são leiloados”.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, explicou Lopes.

Ainda de acordo com o secretário de Transportes, atitudes ajudam a evitar acidentes no trânsito, entre elas: não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar a rua nas faixas de pedestres; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito.