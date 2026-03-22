Carros oficiais são utilizados por 85 vereadores; 69 usa o veículo próprio

Pelo menos 69, dos 154 vereadores das câmaras municipais do Alto Tietê, utilizam carros próprios para trabalhar, ir aos bairros e fazer atendimento. Outros 85 usam veículos do Poder Legislativo.

A frota de veículos oficiais, onde esses parlamentares atuam, ou foi cancelada ou é compartilhada entre os políticos, como é o caso de Suzano: um carro, mas para o setor administrativo.

O levantamento é do DS em consulta as dez câmaras da região. O jornal ouviu vereadores, presidências e setores administrativos dos poderes legislativos.

Em todos os municípios, os veículos oficiais são utilizados para apoiar serviços e atividades administrativas do Poder Legislativo, além de dar suporte a agendas oficiais, visitas técnicas e deslocamentos relacionados à atividade legislativa.

Em Suzano, a Câmara possui apenas um carro oficial desde 2021, para uso exclusivo da parte administrativa. O custo mensal com aluguel e combustível é de cerca de R$ 4.130. O presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), informou que já solicitou que o próximo aluguel seja feito com um veículo mais barato, após o encerramento deste contrato, previsto para maio.

Em 2018, a Câmara de Suzano devolveu 16 carros ao Executivo, que até então eram utilizados pelos gabinetes dos vereadores, e rescindiu o contrato de locação de outros três veículos. Na ocasião, a medida resultou em uma economia anual aproximada de R$ 247 mil aos cofres públicos.

A frota oficial da Câmara de Ferraz de Vasconcelos tem 18 veículos disponíveis. São 17 parlamentares.

No entanto, um dos automóveis foi emprestado à Prefeitura após o vereador David Francisco dos Santos Junior (PP), conhecido como David Junior, abrir mão do uso. Com isso, a Casa registrou uma economia anual de cerca de R$ 2 mil.

Por outro lado, o Legislativo gasta, em média, R$ 10,7 mil por mês com combustíveis e cerca de R$ 6 mil com a manutenção periódica da frota. A Câmara destacou ainda que um dos veículos é utilizado para os serviços administrativos da secretaria da instituição.

Já a Câmara Municipal de Arujá mantém, desde 2021, um contrato de locação de 15 veículos destinados ao apoio das atividades institucionais do Legislativo, incluindo os deslocamentos oficiais dos vereadores. Os automóveis são utilizados em agendas oficiais, visitas técnicas e ações de fiscalização.

Além disso, a Casa possui dois veículos próprios, utilizados no apoio às atividades administrativas, incluindo demandas da Escola do Legislativo e da Procuradoria Especial da Mulher.

Em Itaquaquecetuba, a Câmara conta com dois carros oficiais, utilizados em situações específicas, como visitas à capital ou participação em eventos institucionais.

Segundo a Casa, eventualmente os veículos também atendem serviços administrativos, mas não são utilizados pelos vereadores nas atividades cotidianas nos bairros.

Santa Isabel tem uma frota da Câmara Municipal composta por oito veículos e uma motocicleta. Os gastos mensais com a frota giram em torno de R$ 10.101,87, valor que engloba despesas com combustível, manutenção preventiva e corretiva, bem como aquisição de peças necessárias para a conservação e funcionamento dos veículos.

Eles são utilizados de forma compartilhada entre os parlamentares, sendo que cada dois vereadores utilizam o mesmo automóvel em sistema de revezamento. Um dos veículos permanece destinado ao uso da Presidência e ao atendimento de demandas administrativas da Câmara. Já a motocicleta é utilizada para serviços diversos, tanto para apoio às atividades parlamentares quanto para demandas administrativas institucionais.

Mogi são 23 vereadores e cada um conta com um carro oficial. O mesmo ocorre com Poá. São 13 carros oficiais.

Em Guararema são 11 vereadores, mas quatro veículos oficiais. Biritiba e Salesópolis não têm carro oficial.