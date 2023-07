Cartão Viaja Fácil tem 4 mil pedidos de emissão em 2 meses

A Secretaria de Transportes de Itaquaquecetuba registrou, nesta semana, a marca de 3.959 cartões do Viaja Fácil emitidos no período de dois meses. Lançado em maio, o cartão garante integração gratuita entre ônibus municipais no intervalo de duas horas. As emissões podem ser feitas na Itaquá Passes, localizada na rua da Liberdade, 17 – Centro, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Na separação entre as modalidades, foram 1.933 emissões de vale-transporte, 811 cartões de idoso, 674 avulsos e 541 escolar. Para além da economia de tempo, o bilhete garante praticidade aos passageiros que usam o transporte coletivo diariamente.

"São quase quatro mil bilhetes em apenas dois meses de lançamento do Viaja Fácil. Estamos incentivando que todos os usuários façam a adesão do cartão porque através dele é possível embarcar e fazer transferências com maior agilidade, comodidade e segurança", disse o secretário de Transportes, Rosinaldo Castro.

Com o cartão, o passageiro tem o benefício de embarcar em até dois ônibus pagando apenas o valor de uma tarifa. A integração sem a segunda cobrança é válida desde que não ocorra o embarque na mesma linha do primeiro e o diferencial é que agora passa a ser feita na catraca, não mais nos antigos Pontos de Integração Virtual (PIVs).

O Viaja Fácil também garante mais facilidade no momento da recarga, que pode ser feita tanto na Itaquá Passes como pela carteira digital RecargaPay, disponível para Android e iOS. É possível pagar no cartão de crédito ou débito e não tem recarga mínima.

"Desde o lançamento do Viaja Fácil, nossos usuários do transporte coletivo estão tendo uma melhor experiência na viagem de ida ou volta para seus compromissos. O cartão cumpre o que promete e já estamos vendo o reflexo disso", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.