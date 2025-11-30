Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 30 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Cartilha de apoio vai fortalecer o planejamento da mobilidade na região

Iniciativa da Secretaria dos Transportes Metropolitanos visa capacitar gestores locais na elaboração de planos promovendo cidades mais acessíveis

30 novembro 2025 - 14h00Por da Reportagem Local com Agência SP
Cartilha de apoio vai fortalecer o planejamento da mobilidade na regiãoCartilha de apoio vai fortalecer o planejamento da mobilidade na região - (Foto: Divulgação / Governo de SP)

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) lançou uma cartilha orientativa e um infográfico com foco no desenvolvimento urbano sustentável. Os materiais foram criados pela Coordenadoria de Planejamento e Gestão (CPG) para auxiliar os municípios do estado de São Paulo e do Alto Tietê na elaboração e implementação de Planos de Mobilidade Urbana (PMU), ferramentas essenciais para a construção de cidades mais justas e eficientes. Os documentos estão disponíveis para consulta e download gratuitos no site. 

A Cartilha “Planejando a Mobilidade – Plano de Mobilidade Urbana”, que foi desenvolvida para facilitar a compreensão e orientar os municípios nesse processo, reforça o papel do PMU como um instrumento transformador capaz de orientar investimentos, organizar o território e garantir a mobilidade como um direito para todos.

Já o Infográfico “Plano de Mobilidade Urbana (PMU)” – facilita a compreensão ampla dos dados ao compilar visualmente as etapas básicas do PMU – do diagnóstico às ações estratégicas – e mostra a necessidade de um planejamento orientado por evidências e por escuta social. Além disso, apresenta de forma concisa o que é um PMU, quem deve elaborá-lo, seu conteúdo mínimo e a base legal.

O objetivo é fortalecer o planejamento local e metropolitano, assegurando que os planos municipais estejam articulados com os sistemas de transporte regionais. “Sabemos dos desafios enfrentados pelos municípios na elaboração e qualificação de seus Planos de Mobilidade Urbana. É por isso que a STM, em seu papel de coordenação metropolitana e apoio técnico, disponibiliza estes materiais”, afirma Epaminondas Duarte Junior, coordenador da CPG na STM. “Nosso objetivo é capacitar, orientar e fortalecer o planejamento local”, completa.

Com esta iniciativa, a STM busca incentivar a qualificação dos planos existentes e apoiar os municípios na criação de documentos alinhados às diretrizes nacionais e compatíveis com o planejamento metropolitano, visando promover cidades com melhor qualidade de vida para todos os cidadãos paulistas.

Plano de Mobilidade Urbana

Ao priorizar o transporte público coletivo e os modos não motorizados, o PMU contribui para a redução da emissão de poluentes, promovendo cidades mais saudáveis e sustentáveis. Também atua como instrumento de justiça social, garantindo acessibilidade universal e equidade no acesso aos serviços urbanos, ajudando a reduzir desigualdades.

Sobre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM tem como missão a formulação de políticas públicas que assegurem a mobilidade urbana integrada, segura, acessível e sustentável para concretização do direito social do acesso ao transporte. A Pasta é referência no planejamento e na gestão do transporte metropolitano de passageiros que, diariamente, transporta cerca de 8,5 milhões de pessoas, na média dos dias úteis. Vinculadas à STM, estão a CPTM e o Metrô, além da Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também

10&ordm; edição do Prêmio Destaques, celebra resiliência, união regional e os melhores do ano na reg
Região

10º edição do Prêmio Destaques, celebra resiliência, união regional e os melhores do ano na reg

Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê
Região

Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê

Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais
Região

Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais

Saulo Souza discute implantação das alças do Rodoanel em Poá
Região

Saulo Souza discute implantação das alças do Rodoanel em Poá

Jovens da Geração Z querem independência financeira mais cedo e veem nos cursos técnicos o caminho
Região

Jovens da Geração Z querem independência financeira mais cedo e veem nos cursos técnicos o caminho

Sarau comunitário marca o lançamento oficial de Corpo-Bruja em Poá
Região

Sarau comunitário marca o lançamento oficial de Corpo-Bruja em Poá