Cartilha de apoio vai fortalecer o planejamento da mobilidade na região

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) lançou uma cartilha orientativa e um infográfico com foco no desenvolvimento urbano sustentável. Os materiais foram criados pela Coordenadoria de Planejamento e Gestão (CPG) para auxiliar os municípios do estado de São Paulo e do Alto Tietê na elaboração e implementação de Planos de Mobilidade Urbana (PMU), ferramentas essenciais para a construção de cidades mais justas e eficientes. Os documentos estão disponíveis para consulta e download gratuitos no site.

A Cartilha “Planejando a Mobilidade – Plano de Mobilidade Urbana”, que foi desenvolvida para facilitar a compreensão e orientar os municípios nesse processo, reforça o papel do PMU como um instrumento transformador capaz de orientar investimentos, organizar o território e garantir a mobilidade como um direito para todos.

Já o Infográfico “Plano de Mobilidade Urbana (PMU)” – facilita a compreensão ampla dos dados ao compilar visualmente as etapas básicas do PMU – do diagnóstico às ações estratégicas – e mostra a necessidade de um planejamento orientado por evidências e por escuta social. Além disso, apresenta de forma concisa o que é um PMU, quem deve elaborá-lo, seu conteúdo mínimo e a base legal.

O objetivo é fortalecer o planejamento local e metropolitano, assegurando que os planos municipais estejam articulados com os sistemas de transporte regionais. “Sabemos dos desafios enfrentados pelos municípios na elaboração e qualificação de seus Planos de Mobilidade Urbana. É por isso que a STM, em seu papel de coordenação metropolitana e apoio técnico, disponibiliza estes materiais”, afirma Epaminondas Duarte Junior, coordenador da CPG na STM. “Nosso objetivo é capacitar, orientar e fortalecer o planejamento local”, completa.

Com esta iniciativa, a STM busca incentivar a qualificação dos planos existentes e apoiar os municípios na criação de documentos alinhados às diretrizes nacionais e compatíveis com o planejamento metropolitano, visando promover cidades com melhor qualidade de vida para todos os cidadãos paulistas.

Plano de Mobilidade Urbana

Ao priorizar o transporte público coletivo e os modos não motorizados, o PMU contribui para a redução da emissão de poluentes, promovendo cidades mais saudáveis e sustentáveis. Também atua como instrumento de justiça social, garantindo acessibilidade universal e equidade no acesso aos serviços urbanos, ajudando a reduzir desigualdades.

Sobre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos

