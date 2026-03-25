Casa da Mulher Paulista Ferrazense celebra dois anos com homenagens e ações de integração

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos celebrou, na tarde desta quarta-feira (25), os dois anos de funcionamento da Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense. Referência no acolhimento, orientação e fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres, o espaço se consolidou como um importante equipamento de proteção e promoção de direitos no município.



A cerimônia reuniu autoridades municipais e representantes da rede de proteção, entre elas a secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, Daniele de Freitas; a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto; o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Domingos Alexandre da Silva; os vereadores Claudio Ramos e Selma Francisca; a subcomandante da Guardiã Maria da Penha, Ivone Soares; e a delegada de Defesa da Mulher de Ferraz, Tatiane Chinelatti. Também participaram servidoras, usuárias do serviço e membros da comunidade.



A programação foi marcada por momentos de valorização e integração. Mulheres foram homenageadas por suas trajetórias e contribuições, houve apresentação do coral OIAEU e visita ao espaço da horta comunitária, recentemente revitalizado. O evento foi encerrado com um café de confraternização, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos.



Ao longo desses dois anos, a Casa da Mulher Paulista Ferrazense já realizou mais de 600 atendimentos, número que evidencia a confiança da população no serviço e reforça a importância da ampliação contínua de políticas públicas voltadas à segurança, acolhimento e dignidade das mulheres.



Para a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Juliane Gallo, a data simboliza um avanço significativo nas políticas públicas do município. “A Casa da Mulher Paulista Ferrazense é um espaço de acolhimento, escuta qualificada e transformação. Ao celebrarmos esses dois anos, reafirmamos o compromisso de ampliar o acesso aos serviços, fortalecer a rede de proteção e garantir mais dignidade e segurança para as mulheres ferrazenses”, destacou.



A importância do equipamento também é percebida por quem utiliza o serviço. A usuária Dona Marlene de Lima relatou o impacto do atendimento em sua vida. “A Casa da Mulher é a casa da bênção. É aqui que me realizo. Eu perdi uma filha e, na Casa da Mulher, tive esse apoio. Aqui tem amor”, afirmou.



Ao longo de sua atuação, a Casa da Mulher Paulista tem desempenhado papel fundamental no enfrentamento à violência e na promoção da autonomia feminina, contribuindo para o fortalecimento das ações integradas de atendimento e cuidado às mulheres em Ferraz de Vasconcelos.