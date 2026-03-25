Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 25 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Casa da Mulher Paulista Ferrazense celebra dois anos com homenagens e ações de integração

Programação especial reuniu autoridades, munícipes e comunidade para marcar a trajetória do equipamento na cidade

25 março 2026 - 17h03Por De Ferraz
Programação especial reuniu autoridades, munícipes e comunidade para marcar a trajetória do equipamento na cidadeProgramação especial reuniu autoridades, munícipes e comunidade para marcar a trajetória do equipamento na cidade - (Foto: Isis Katherine / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos celebrou, na tarde desta quarta-feira (25), os dois anos de funcionamento da Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense. Referência no acolhimento, orientação e fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres, o espaço se consolidou como um importante equipamento de proteção e promoção de direitos no município.

A cerimônia reuniu autoridades municipais e representantes da rede de proteção, entre elas a secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, Daniele de Freitas; a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto; o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Domingos Alexandre da Silva; os vereadores Claudio Ramos e Selma Francisca; a subcomandante da Guardiã Maria da Penha, Ivone Soares; e a delegada de Defesa da Mulher de Ferraz, Tatiane Chinelatti. Também participaram servidoras, usuárias do serviço e membros da comunidade.

A programação foi marcada por momentos de valorização e integração. Mulheres foram homenageadas por suas trajetórias e contribuições, houve apresentação do coral OIAEU e visita ao espaço da horta comunitária, recentemente revitalizado. O evento foi encerrado com um café de confraternização, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos.

Ao longo desses dois anos, a Casa da Mulher Paulista Ferrazense já realizou mais de 600 atendimentos, número que evidencia a confiança da população no serviço e reforça a importância da ampliação contínua de políticas públicas voltadas à segurança, acolhimento e dignidade das mulheres.

Para a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Juliane Gallo, a data simboliza um avanço significativo nas políticas públicas do município. “A Casa da Mulher Paulista Ferrazense é um espaço de acolhimento, escuta qualificada e transformação. Ao celebrarmos esses dois anos, reafirmamos o compromisso de ampliar o acesso aos serviços, fortalecer a rede de proteção e garantir mais dignidade e segurança para as mulheres ferrazenses”, destacou.

A importância do equipamento também é percebida por quem utiliza o serviço. A usuária Dona Marlene de Lima relatou o impacto do atendimento em sua vida. “A Casa da Mulher é a casa da bênção. É aqui que me realizo. Eu perdi uma filha e, na Casa da Mulher, tive esse apoio. Aqui tem amor”, afirmou.

Ao longo de sua atuação, a Casa da Mulher Paulista tem desempenhado papel fundamental no enfrentamento à violência e na promoção da autonomia feminina, contribuindo para o fortalecimento das ações integradas de atendimento e cuidado às mulheres em Ferraz de Vasconcelos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá Fest inicia nesta quinta e terá ônibus gratuito para famílias no domingo
Região

Poá Fest inicia nesta quinta e terá ônibus gratuito para famílias no domingo

Capacitação em boas práticas agrícolas começa neste fim de semana no Alto Tietê
Região

Capacitação em boas práticas agrícolas começa neste fim de semana no Alto Tietê

Capacitação sobre diversidade sexual contempla servidores e fortalece políticas inclusivas
Região

Capacitação sobre diversidade sexual contempla servidores e fortalece políticas inclusivas

Interdição na Avenida Brasil altera trânsito em Poá nesta quarta-feira
Região

Interdição na Avenida Brasil altera trânsito em Poá nesta quarta-feira

Desenvolvimento Econômico participa de seminário internacional sobre cidades inteligentes 
Região

Desenvolvimento Econômico participa de seminário internacional sobre cidades inteligentes 

Fundo Social de Ferraz realiza workshop de ovos de Páscoa, trufas e bombons
Região

Fundo Social de Ferraz realiza workshop de ovos de Páscoa, trufas e bombons