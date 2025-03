Casa da Mulher Paulista Ferrazense completa um ano com mais de 2,2 mil atendimentos

A Casa da Mulher Paulista Ferrazense completa nesta terça-feira (25/03) um ano de funcionamento e com resultados muito positivos no fortalecimento de políticas públicas para as mulheres ferrazenses. Levantamento divulgado pela Coordenadoria da Mulher, que faz a gestão do espaço localizado na rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense, demonstra a efetividade das ações realizadas. Balanço feito de abril de 2024 a março de 2025 demonstra que foram realizados mais de 2,2 mil atendimentos durante este período, sendo 2.213 atividades internas e externas; capacitação e formação dos Direitos das Mulheres (35).

Além disso, a equipe multiprofissional realizou: 43 atendimentos jurídicos, 44 atendimentos do serviço social; 143 atendimentos de psicologia, totalizando 230 atendimentos técnicos. Sem contar as atividades culturais que também incrementam e socializam o espaço como as aulas de ginástica, zumba, artesanato, esmaltação de unhas, entre outras, movimentando o endereço e se tornando um ponto de encontro para as mulheres.

Para comemorar a data, a Coordenadoria da Mulher realizará uma ação toda especial, que integra as comemorações do mês da mulher em Ferraz. Das 13 às 16 horas, desta terça-feira (25) haverá serviços de auriculoterapia, esmaltação de unhas, foto instagramável, massagem, maquiagem e sorteio de brindes todos gratuitamente. Todas as mulheres são convidadas a participarem desta ação especial que encerra a programação do mês.

Durante todo o mês, a Coordenadoria da Mulher que esteve à frente da programação do mês realizou palestras em escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em vários outros lugares levando muita conscientização com as oficinas dos Direitos das Mulheres, além de programações especiais junto aos parceiros como OAB de Ferraz; Fatec; Etec, entre outros como a edição especial do 'Emprega Ferraz' para as mulheres com 160 vagas de emprego: “Tivemos um mês recheado de atividades para comemorar o protagonismo das mulheres em Ferraz e a Casa da Mulher tem um papel fundamental, por se tornar este espaço cultural de fomento de políticas públicas para todas nós”, afirmou Juliane.