Casa da Mulher Paulista promove palestra sobre saúde mental

A Casa da Mulher Paulista Ferrazense promoveu, no dia 30 de janeiro, uma palestra sobre saúde mental em alusão à campanha Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre cuidados com a saúde mental e emocional. Com o tema "Cuidar da mente também é um ato de coragem", a ação reuniu mulheres ferrazenses em um encontro conduzido pela médica Dra. Brenda Santos.

Durante a palestra, a médica destacou dados sobre saúde mental feminina. "A importância da saúde mental vai além do que imaginamos. Uma a cada cinco mulheres tem um transtorno mental devido à sobrecarga. Quando promovemos palestras, empoderamos e damos conhecimento", explicou.

A sobrecarga enfrentada pelas mulheres no dia a dia, que acumulam jornadas triplas entre trabalho, casa e família, foi um dos pontos centrais. A palestra criou um espaço acolhedor onde as participantes pudessem refletir e compreender que buscar ajuda é um sinal de força.

Para a coordenadora da Casa da Mulher, Juliane Gallo, a iniciativa é apenas o começo. "Teremos muitas outras ações durante todo o ano, pois acredito que é através do conhecimento que conseguimos mudar a realidade da mulher", afirmou.

A Casa da Mulher oferece serviços de acolhimento, orientação e fortalecimento da autonomia feminina, com cursos profissionalizantes, oficinas de empoderamento, atendimento psicológico e jurídico.

A palestra faz parte da programação especial de Janeiro Branco, destaca Adriana Trajano, diretora da Casa da Mulher. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas à saúde integral da mulher.

As interessadas podem entrar em contato pelo telefone 4675-4037 ou comparecer à R. Dom João VI, 513 - Jardim Ferrazense, de segunda a sexta, das 8h às 17h.