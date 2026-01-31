Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 31 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Casa da Mulher Paulista promove palestra sobre saúde mental

Ação integra campanha de conscientização sobre o cuidado com a mente e reforça compromisso com o bem-estar

30 janeiro 2026 - 22h00Por de Ferraz
Casa da Mulher Paulista promove palestra sobre saúde mental Casa da Mulher Paulista promove palestra sobre saúde mental - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Casa da Mulher Paulista Ferrazense promoveu, no dia 30 de janeiro, uma palestra sobre saúde mental em alusão à campanha Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre cuidados com a saúde mental e emocional. Com o tema "Cuidar da mente também é um ato de coragem", a ação reuniu mulheres ferrazenses em um encontro conduzido pela médica Dra. Brenda Santos.

Durante a palestra, a médica destacou dados sobre saúde mental feminina. "A importância da saúde mental vai além do que imaginamos. Uma a cada cinco mulheres tem um transtorno mental devido à sobrecarga. Quando promovemos palestras, empoderamos e damos conhecimento", explicou.

A sobrecarga enfrentada pelas mulheres no dia a dia, que acumulam jornadas triplas entre trabalho, casa e família, foi um dos pontos centrais. A palestra criou um espaço acolhedor onde as participantes pudessem refletir e compreender que buscar ajuda é um sinal de força.

Para a coordenadora da Casa da Mulher, Juliane Gallo, a iniciativa é apenas o começo. "Teremos muitas outras ações durante todo o ano, pois acredito que é através do conhecimento que conseguimos mudar a realidade da mulher", afirmou.

A Casa da Mulher oferece serviços de acolhimento, orientação e fortalecimento da autonomia feminina, com cursos profissionalizantes, oficinas de empoderamento, atendimento psicológico e jurídico.

A palestra faz parte da programação especial de Janeiro Branco, destaca Adriana Trajano, diretora da Casa da Mulher. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas à saúde integral da mulher.

As interessadas podem entrar em contato pelo telefone 4675-4037 ou comparecer à R. Dom João VI, 513 - Jardim Ferrazense, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arujá intensifica ações de zeladoria para prevenir alagamentos durante período de chuvas
Região

Arujá intensifica ações de zeladoria para prevenir alagamentos durante período de chuvas

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê
Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

Diogo Pernoca anuncia pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD com foco na inclusão
Região

Diogo Pernoca anuncia pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD com foco na inclusão

Coordenadora de Fisioterapia do Unipiaget destaca cuidados com o peso das mochilas na volta às aulas
Região

Coordenadora de Fisioterapia do Unipiaget destaca cuidados com o peso das mochilas na volta às aulas

Ferraz realiza manutenção nas 66 escolas para o retorno às aulas
Região

Ferraz realiza manutenção nas 66 escolas para o retorno às aulas

Escola de Samba Raízes será a terceira a se apresentar no desfile do Carnaval em Ferraz
Carnaval

Escola de Samba Raízes será a terceira a se apresentar no desfile do Carnaval em Ferraz