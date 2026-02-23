Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 23 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Casa da Mulher promove celebração dos 94 anos do voto feminino com encontro da Frente Municipal

Atividade acontece dia 24 de fevereiro, às 17h30, reunindo a Frente Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher Ferrazense

23 fevereiro 2026 - 18h35Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Casa da Mulher de Ferraz de Vasconcelos realiza na terça-feira (24), às 17h30, celebração dos 94 anos do voto feminino com o encontro da Frente Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher Ferrazense. A atividade marcará a importância histórica da conquista do direito ao voto feminino e os avanços na participação política das mulheres.

O Dia da Conquista do Voto Feminino é celebrado em 24 de fevereiro, data que marca a promulgação do Código Eleitoral de 1932, que garantiu às mulheres brasileiras o direito ao voto. A conquista foi resultado de décadas de luta no país e representou um marco fundamental para a democracia e a igualdade de direitos.

FRENTE MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

O evento contará com a participação da Frente Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher Ferrazense, proposta e idealizada pela vereadora Professora Selma Francisca dos Santos. A frente é uma iniciativa que reúne representantes de diferentes setores da sociedade para fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres e combater todas as formas de violência de gênero.

 “Celebrar o Dia da Conquista do Voto Feminino é lembrar que os direitos das mulheres foram conquistados com muita luta e que precisamos seguir avançando. Hoje, as mulheres não apenas votam, mas ocupam espaços de poder e decisão. Este evento é uma oportunidade de refletir sobre nossa história e renovar nosso compromisso com a igualdade”, destaca Juliane Gallo, Coordenadora Executiva da Mulher.

O evento é aberto ao público e visa promover conscientização sobre a importância da participação política feminina e o fortalecimento das políticas públicas para mulheres no município. A Casa da Mulher de Ferraz de Vasconcelos está localizada na R. Dom João VI, 513 - Jardim Ferrazense.


HISTÓRICO DO VOTO FEMININO NO BRASIL

O direito ao voto feminino foi conquistado no Brasil em 24 de fevereiro de 1932, por meio do Decreto nº 21.076, que instituiu o Código Eleitoral brasileiro. A conquista colocou o Brasil entre os primeiros países da América Latina a garantir esse direito às mulheres. No entanto, inicialmente, apenas mulheres casadas (com autorização do marido), viúvas e solteiras com renda própria podiam votar. Somente com a Constituição de 1934 o voto feminino se tornou um direito universal para todas as mulheres brasileiras.

SERVIÇO

Celebração dos 94 anos do Voto Feminino
Com o encontro da Frente Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher Ferrazense

Data: 24 de fevereiro de 2026 (terça-feira)
Horário: 17h30
Local: Casa da Mulher de Ferraz de Vasconcelos
Endereço: R. Dom João VI, 513 - Jardim Ferrazense

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade
Região

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade

Governador entrega matrículas de 1,2 mil imóveis nesta terça-feira
Região

Governador entrega matrículas de 1,2 mil imóveis nesta terça-feira

Condemat+ e Senac abrem inscrições para curso gratuito de especialização
Região

Condemat+ e Senac abrem inscrições para curso gratuito de especialização

Defesa Civil renova alerta de chuvas intensas e mantém Gabinete de Crise até quinta-feira (26)
Região

Defesa Civil renova alerta de chuvas intensas e mantém Gabinete de Crise até quinta-feira (26)

Mogi alerta para tentativa de golpe em pacientes da Carreta de Mamografia
Região

Mogi alerta para tentativa de golpe em pacientes da Carreta de Mamografia

UBS Jardim Yone promove caminhada de conscientização sobre Alzheimer durante Fevereiro Roxo
Região

UBS Jardim Yone promove caminhada de conscientização sobre Alzheimer durante Fevereiro Roxo