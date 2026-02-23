Casa da Mulher promove celebração dos 94 anos do voto feminino com encontro da Frente Municipal

A Casa da Mulher de Ferraz de Vasconcelos realiza na terça-feira (24), às 17h30, celebração dos 94 anos do voto feminino com o encontro da Frente Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher Ferrazense. A atividade marcará a importância histórica da conquista do direito ao voto feminino e os avanços na participação política das mulheres.

O Dia da Conquista do Voto Feminino é celebrado em 24 de fevereiro, data que marca a promulgação do Código Eleitoral de 1932, que garantiu às mulheres brasileiras o direito ao voto. A conquista foi resultado de décadas de luta no país e representou um marco fundamental para a democracia e a igualdade de direitos.

FRENTE MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

O evento contará com a participação da Frente Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher Ferrazense, proposta e idealizada pela vereadora Professora Selma Francisca dos Santos. A frente é uma iniciativa que reúne representantes de diferentes setores da sociedade para fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres e combater todas as formas de violência de gênero.

“Celebrar o Dia da Conquista do Voto Feminino é lembrar que os direitos das mulheres foram conquistados com muita luta e que precisamos seguir avançando. Hoje, as mulheres não apenas votam, mas ocupam espaços de poder e decisão. Este evento é uma oportunidade de refletir sobre nossa história e renovar nosso compromisso com a igualdade”, destaca Juliane Gallo, Coordenadora Executiva da Mulher.

O evento é aberto ao público e visa promover conscientização sobre a importância da participação política feminina e o fortalecimento das políticas públicas para mulheres no município. A Casa da Mulher de Ferraz de Vasconcelos está localizada na R. Dom João VI, 513 - Jardim Ferrazense.



HISTÓRICO DO VOTO FEMININO NO BRASIL

O direito ao voto feminino foi conquistado no Brasil em 24 de fevereiro de 1932, por meio do Decreto nº 21.076, que instituiu o Código Eleitoral brasileiro. A conquista colocou o Brasil entre os primeiros países da América Latina a garantir esse direito às mulheres. No entanto, inicialmente, apenas mulheres casadas (com autorização do marido), viúvas e solteiras com renda própria podiam votar. Somente com a Constituição de 1934 o voto feminino se tornou um direito universal para todas as mulheres brasileiras.

SERVIÇO

Celebração dos 94 anos do Voto Feminino

Com o encontro da Frente Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher Ferrazense

Data: 24 de fevereiro de 2026 (terça-feira)

Horário: 17h30

Local: Casa da Mulher de Ferraz de Vasconcelos

Endereço: R. Dom João VI, 513 - Jardim Ferrazense