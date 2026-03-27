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Jornal Diário de Suzano - 27/03/2026
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Região

Casa da Mulher promove manhã de empreendedorismo e liderança em Ferraz

Evento reuniu mulheres em programação com palestra do Sebrae e roda de conversa

27 março 2026 - 18h53Por de Ferraz
Casa da Mulher promove manhã de empreendedorismo e liderança em FerrazCasa da Mulher promove manhã de empreendedorismo e liderança em Ferraz - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Casa da Mulher, realizou nesta sexta-feira (27) a “Manhã de Empreendedorismo e Liderança”, reunindo mulheres do município em uma programação voltada ao fortalecimento feminino, capacitação e troca de experiências.

O encontro contou com palestra ministrada pelo professor Ronaldo Ribeiro, promovida pelo Sebrae, abordando temas relacionados ao empreendedorismo, gestão e liderança, além de uma roda conversa, que proporcionou um momento de diálogo, inspiração e compartilhamento de vivências entre as participantes.

A ação integrou as atividades do programa Ferraz por Elas e reforçou o compromisso da administração municipal com o incentivo ao protagonismo feminino, à geração de oportunidades e ao fortalecimento da autonomia das mulheres.

Realizado na Casa da Mulher, o evento destacou a importância da qualificação e do apoio institucional como ferramentas para impulsionar novos caminhos profissionais e pessoais.
 

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