Casa da Mulher promove manhã de empreendedorismo e liderança em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Casa da Mulher, realizou nesta sexta-feira (27) a “Manhã de Empreendedorismo e Liderança”, reunindo mulheres do município em uma programação voltada ao fortalecimento feminino, capacitação e troca de experiências.

O encontro contou com palestra ministrada pelo professor Ronaldo Ribeiro, promovida pelo Sebrae, abordando temas relacionados ao empreendedorismo, gestão e liderança, além de uma roda conversa, que proporcionou um momento de diálogo, inspiração e compartilhamento de vivências entre as participantes.

A ação integrou as atividades do programa Ferraz por Elas e reforçou o compromisso da administração municipal com o incentivo ao protagonismo feminino, à geração de oportunidades e ao fortalecimento da autonomia das mulheres.

Realizado na Casa da Mulher, o evento destacou a importância da qualificação e do apoio institucional como ferramentas para impulsionar novos caminhos profissionais e pessoais.

