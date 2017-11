Casa do Papai Noel será aberta na sexta-feira

A abertura da Casa do Papai Noel está marcada para a próxima sexta-feira (24), às 20 horas, em Itaquá. Assim como nos anos anteriores, a montagem poderá ser conferida no Museu Municipal, que este ano trará ainda mais novidades para atrair as famílias do município e do Alto Tietê. A chegada do Papai Noel, o acender de luzes na Praça Padre João Álvares e uma sucessão de atividades e apresentações culturais, darão início as atrações da programação do "Natal de Encantos".

O evento contará com a participação do prefeito, Mamoru Nakashima (PSDB), e da sua esposa, a primeira-dama Joerly Nakashima. Secretários municipais e vereadores também prestigiarão o evento.

Organizado pela Secretaria de Cultura e de Desenvolvimento Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, o projeto "Natal de Encantos" tem como objetivo levar alegria e esperança para as crianças que visitarem a Casa do Papai Noel para conhecer o espaço e tirar fotos com o bom velhinho, além de movimentar o comércio da cidade, incentivar o turismo local e valorizar os artistas do município.

"No dia 24, abriremos a Casa do Papai Noel e neste evento teremos a apresentação da Orquestra Acadêmica de Itaquá e do Coro Infanto Juvenil. No mesmo dia será acesa a iluminação do Natal de Encantos na praça e em outros pontos da cidade”, disse o secretário de Cultura, Ronaldo Nava.

O Museu Municipal, a Praça Padre João Álvares, o Parque Ecológico Márcio do Canto, a própria Prefeitura e o Centro de Convivência da Melhor Idade são alguns dos pontos que receberão decoração de Natal este ano. Até o final de dezembro apresentações musicais e outras ações temáticas estão previstas dentro do Natal de Encantos.

Idealizadora da Casa do Papai Noel, a primeira-dama, que responde pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pela presidência do Fundo Social, falou sobre a expectativa para o evento. "Preparamos tudo com muito carinho, a Casa do Papai Noel estará ainda mais linda esse ano. Desde o início nosso maior objetivo é proporcionar às crianças da nossa cidade a oportunidade de vivenciar a magia do Natal", afirmou Joerly.

Casa do Papai Noel

A Casa do Papai Noel ficará aberta para visitação até o dia 5 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Além dos filmes temáticos, o espaço trará a partir do dia 27 de novembro, oficinas, atividades recreativas, entre outras ações para entreter os pequenos.

Além dos pais que poderão levar os filhos para conhecer o bom velhinho e se divertirem nos atrativos da Casa do Papai Noel, as escolas do município que tiverem interesse também poderão agendar visitas programadas no espaço para levar os estudantes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4642-5076 ou pelo email museuitaqua@gmail.com.